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Когда Вселенская родительская суббота в 2024? Церковный календарь

Когда Вселенская родительская суббота в 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Вселенская Троицкая родительская суббота, в которую поминают всех усопших от Адама до наших дней, постоянной даты в церковном календаре не имеет 25.05.2024, Sputnik Грузия

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Дата Вселенского поминального дня привязана к Пасхе – Троицкую родительскую субботу ежегодно празднуют в субботу перед Троицей. В церквях в Троицкую субботу проводят вселенские панихиды, читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни. Когда по церковному календарю в 2024-м Вселенская родительская суббота перед Троицей, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда Троицкая родительская суббота? Вселенскую Троицкую родительскую субботу в 2024 году отмечают 22 июня. Это вторая Вселенская суббота в году, когда в церквях поминают умерших по-особенному. Первую, Мясопустную, по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста – в 2024-м она выпала на 9 марта. Вселенское поминовение Церковь проводит для того, чтобы никто не лишился ее молитв, где и как бы он ни умер. Материал подготовлен на основе открытых материалов.

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