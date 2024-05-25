https://sputnik-georgia.ru/20240525/kogda-vselenskaya-roditelskaya-subbota-v-2024-tserkovnyy-kalendar-288083608.html
Когда Вселенская родительская суббота в 2024? Церковный календарь
Когда Вселенская родительская суббота в 2024? Церковный календарь
Sputnik Грузия
Вселенская Троицкая родительская суббота, в которую поминают всех усопших от Адама до наших дней, постоянной даты в церковном календаре не имеет 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T11:55+0400
2024-05-25T11:55+0400
2024-05-25T12:10+0400
календарь религиозных праздников
справки
религия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/09/231300958_0:47:1499:890_1920x0_80_0_0_a18d79b2139ce4eb50a578308af391d2.jpg
Дата Вселенского поминального дня привязана к Пасхе – Троицкую родительскую субботу ежегодно празднуют в субботу перед Троицей. В церквях в Троицкую субботу проводят вселенские панихиды, читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни. Когда по церковному календарю в 2024-м Вселенская родительская суббота перед Троицей, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда Троицкая родительская суббота? Вселенскую Троицкую родительскую субботу в 2024 году отмечают 22 июня. Это вторая Вселенская суббота в году, когда в церквях поминают умерших по-особенному. Первую, Мясопустную, по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста – в 2024-м она выпала на 9 марта. Вселенское поминовение Церковь проводит для того, чтобы никто не лишился ее молитв, где и как бы он ни умер. Материал подготовлен на основе открытых материалов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/09/231300958_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_20ee22118c89db32196240fbd1715893.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
календарь религиозных праздников, справки , религия
календарь религиозных праздников, справки , религия
Когда Вселенская родительская суббота в 2024? Церковный календарь
11:55 25.05.2024 (обновлено: 12:10 25.05.2024)
Вселенская Троицкая родительская суббота, в которую поминают всех усопших от Адама до наших дней, постоянной даты в церковном календаре не имеет
Дата Вселенского поминального дня привязана к Пасхе – Троицкую родительскую субботу ежегодно празднуют в субботу перед Троицей. В церквях в Троицкую субботу проводят вселенские панихиды, читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.
Когда по церковному календарю в 2024-м Вселенская родительская суббота перед Троицей, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Когда Троицкая родительская суббота?
Вселенскую Троицкую родительскую субботу в 2024 году отмечают 22 июня. Это вторая Вселенская суббота в году, когда в церквях поминают умерших по-особенному. Первую, Мясопустную, по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста – в 2024-м она выпала на 9 марта.
В эти дни проводят вселенские панихиды и молятся за всех усопших, в том числе за тех, кто умер в чужой стране, в море, в горах, во время стихийных бедствий, в сражении, от голода или инфекционных болезней – за всех, кто не успел перед смертью покаяться и над кем погребального обряда не совершали.
Вселенское поминовение Церковь проводит для того, чтобы никто не лишился ее молитв, где и как бы он ни умер.
Материал подготовлен на основе открытых материалов.