https://sputnik-georgia.ru/20240525/uroven-zhizni-v-gruzii--dokhody-naseleniya-prevysili-raskhody-288082511.html

Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы

Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы

Sputnik Грузия

Основную часть средств жители Грузии тратят на продукты, напитки и сигареты 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T09:01+0400

2024-05-25T09:01+0400

2024-05-25T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ежемесячные доходы семей Грузии в 2023 году составили 1,7 тысячи лари и на 73 лари превысили ежемесячные расходы, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". При этом доходы на одну семью в 2022 году за год выросли на 18,4%, а на человека – на 20,5%. Что касается расходов, то на одну семью их уровень вырос на 16,7% за год, а на человека – на 18,7%. Доходы в Грузии Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии составил 1 722 лари, а на человека – 521 лари. Основные источники дохода семей составляют денежные доходы и перечисления, которые по сравнению с 2021 годом выросли в 2022 году на 0,7 процентного пункта и составили 87,7 % всего дохода семьи. Основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 48% от всего денежного дохода, полученного населением. На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендия, 21,8%), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (11,8%). Далее следуют средства, полученные в подарок (8,6%), деньги от продажи сельхозпродукции (5,7%), перечисления из-за рубежа (3,3%) и деньги от сдачи в аренду жилья (0,9%). Расходы населения По данным "Сакстата", средние ежемесячные расходы на семью в 2022 году составили 1 649 лари, а на человека – 499 лари. При этом денежные расходы составляют 70,2% от всех расходов. Основную часть средств жители Грузии тратят на продукты, напитки и сигареты. На это приходится 38,7% всех трат населения в месяц. На втором месте – оплата коммунальных услуг и транспорт. На каждую из этих категорий приходится 11,9% трат. Третье место занимают медицинские услуги (10,9%). Далее следуют покупка одежды и обуви, предметы быта и образование. Еще 14,6% трат приходится на все другие потребительские расходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"