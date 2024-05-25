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В Грузии в 2023 году побит рекорд по задержанию продавцов наркотиков
В Грузии в 2023 году побит рекорд по задержанию продавцов наркотиков
Sputnik Грузия
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T17:07+0400
2024-05-25T17:07+0400
2024-05-25T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. В 2023 году обвинения в продаже наркотиков были предъявлены 210 лицам, и это самый высокий показатель за последние четыре года, говорится в материалах на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, из общего числа наркопродавцов 82-м было предъявлено обвинение в продаже наркотиков группой лиц или крупном размере, а 22 – в особо крупном размере. Обвинительный приговор за продажу наркотиков был вынесен 183 лицам. Сами наркотики же покупатели получают в виде закладок. При этом ведомство отмечает, что основная часть задержанных за такие преступления – иностранные граждане. Всего в 2023 году удалось выявить 66 лиц, участвующих в этой схеме. В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. Список наркотических веществ постоянно пополняется, в нем же определяются дозы, допустимые для хранения для личного потребления. Всего в списке 193 вида веществ и их составляющих. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, новости, происшествия
преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, новости, происшествия
В Грузии в 2023 году побит рекорд по задержанию продавцов наркотиков
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. В 2023 году обвинения в продаже наркотиков были предъявлены 210 лицам, и это самый высокий показатель за последние четыре года, говорится в материалах на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным ведомства, из общего числа наркопродавцов 82-м было предъявлено обвинение в продаже наркотиков группой лиц или крупном размере, а 22 – в особо крупном размере. Обвинительный приговор за продажу наркотиков был вынесен 183 лицам.
Согласно информации Генпрокуратуры, главным вызовом в торговле наркотиками в Грузии является продажа наркотиков через интернет, так как продавец и покупатель связываются друг с другом дистанционно, а валютой продаж является криптовалюта.
Сами наркотики же покупатели получают в виде закладок. При этом ведомство отмечает, что основная часть задержанных за такие преступления – иностранные граждане. Всего в 2023 году удалось выявить 66 лиц, участвующих в этой схеме.
В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение.
Список наркотических веществ постоянно пополняется, в нем же определяются дозы, допустимые для хранения для личного потребления. Всего в списке 193 вида веществ и их составляющих.
При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.