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Вертолет Пашиняна совершил незапланированную посадку из-за плохой погоды
Вертолет Пашиняна совершил незапланированную посадку из-за плохой погоды
Sputnik Грузия
В данное время с премьером все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T14:45+0400
2024-05-25T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.В данное время с ним все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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никол пашинян, новости, армения, азербайджан, facebook, происшествия
никол пашинян, новости, армения, азербайджан, facebook, происшествия
Вертолет Пашиняна совершил незапланированную посадку из-за плохой погоды
14:45 25.05.2024 (обновлено: 15:13 25.05.2024)
В данное время с премьером все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.
В данное время с ним все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле.
"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас продолжаю путь на автомобиле", – написал Пашинян в соцсети.
По информации Sputnik Армения
, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном
.
Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.