https://sputnik-georgia.ru/20240525/vertolet-pashinyana-sovershil-nezaplanirovannuyu-posadku-iz-za-plokhoy-pogody-288084969.html

Вертолет Пашиняна совершил незапланированную посадку из-за плохой погоды

Вертолет Пашиняна совершил незапланированную посадку из-за плохой погоды

Sputnik Грузия

В данное время с премьером все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.В данное время с ним все в порядке, он продолжает свой путь на автомобиле.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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