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День независимости Грузии пропитан самопожертвованием и героизмом – глава Минобороны
День независимости Грузии пропитан самопожертвованием и героизмом – глава Минобороны
Sputnik Грузия
Многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, заявил министр 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T13:34+0400
2024-05-26T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии олицетворяет постоянное стремление к свободе, пропитанное самопожертвованием и героизмом граждан, заявил глава Минобороны Ираклий Чиковани на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая. Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада на площади Свободы, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси. По словам главы Минобороны, профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом. "В этот день мне хотелось бы особенно поздравить представителей Сил обороны. Ваш рыцарский дух и высокий профессионализм – щит независимости нашей Родины. Профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом", – заявил Чиковани. По словам Чиковани, многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, идентичности, которые обогащены представителями разных национальностей и религий. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий чиковани, день независимости грузии
День независимости Грузии пропитан самопожертвованием и героизмом – глава Минобороны
13:34 26.05.2024 (обновлено: 14:10 26.05.2024)
Многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, заявил министр
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии олицетворяет постоянное стремление к свободе, пропитанное самопожертвованием и героизмом граждан, заявил глава Минобороны Ираклий Чиковани на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая.
Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада на площади Свободы, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси.
"Поздравляю с Днем независимости Грузии. Двадцать шестое мая – День независимости Грузии, олицетворяет постоянное стремление к свободе, пропитанное самопожертвованием и героизмом граждан Грузии, и борьбу за независимость государства, которое обрело свободу", – заявил Чиковани.
По словам главы Минобороны, профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом.
"В этот день мне хотелось бы особенно поздравить представителей Сил обороны. Ваш рыцарский дух и высокий профессионализм – щит независимости нашей Родины. Профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом", – заявил Чиковани.
По словам Чиковани, многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, идентичности, которые обогащены представителями разных национальностей и религий.
"Толерантность и многовековая культура – это основы силы нашей Родины", – заявил Чиковани.
Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.