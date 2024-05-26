https://sputnik-georgia.ru/20240526/den-nezavisimosti-gruzii-propitan-samopozhertvovaniem-i-geroizmom---glava-minoborony-288100127.html

День независимости Грузии пропитан самопожертвованием и героизмом – глава Минобороны

День независимости Грузии пропитан самопожертвованием и героизмом – глава Минобороны

Sputnik Грузия

Многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, заявил министр 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T13:34+0400

2024-05-26T13:34+0400

2024-05-26T14:10+0400

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ираклий чиковани

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии олицетворяет постоянное стремление к свободе, пропитанное самопожертвованием и героизмом граждан, заявил глава Минобороны Ираклий Чиковани на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая. Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада на площади Свободы, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси. По словам главы Минобороны, профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом. "В этот день мне хотелось бы особенно поздравить представителей Сил обороны. Ваш рыцарский дух и высокий профессионализм – щит независимости нашей Родины. Профессионализм и самоотверженность грузинских военных признаны обществом", – заявил Чиковани. По словам Чиковани, многовековая история государственности Грузии и ее традиции основаны на христианских ценностях, идентичности, которые обогащены представителями разных национальностей и религий. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий чиковани, день независимости грузии