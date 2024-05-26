https://sputnik-georgia.ru/20240526/gruziya-idet-po-puti-moiseya-kotoryy-privedet-ee-k-zemle-obetovannoy---premer-ministr-288098110.html
Грузия идет по "пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной" – премьер-министр
Грузия идет по "пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной" – премьер-министр
Sputnik Грузия
Власти смогли сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе... 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T11:51+0400
2024-05-26T11:51+0400
2024-05-26T13:15+0400
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день независимости грузии
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия с тех пор, как объявила о восстановлении государственной независимости в 1991 году, идет по пути Моисея, который приведет страну к "Земле обетованной", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая. Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси. По словам премьера, "Земля обетованная" для грузин заключается в том, чтобы к 40-летию восстановления независимости Грузии, в 2030 году, жить в единой и сильной стране вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. "Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году", – подчеркнул Кобахидзе. Как отметил премьер, поздравляя призывников, принявших присягу, на протяжении 3 тысяч лет грузины преданно трудились, сражались и жертвовали собой ради независимости Родины. Именно эти качества позволили Грузии сохранить свою свободу. По словам главы правительства, сегодня в стране власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы. "Грузия и ее независимость все еще сталкиваются с самыми трудными проблемами. Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости, и страной управляет власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы", – заявил премьер. Как подчеркнул глава правительства, именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти помогли сохранить мир в стране, несмотря на многочисленные предательства, в том числе действующего президента Саломе Зурабишвили. Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, день независимости грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, день независимости грузии
Грузия идет по "пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной" – премьер-министр
11:51 26.05.2024 (обновлено: 13:15 26.05.2024)
Власти смогли сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия с тех пор, как объявила о восстановлении государственной независимости в 1991 году, идет по пути Моисея, который приведет страну к "Земле обетованной", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая.
Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси.
"По окончании 70-летия советской власти, в 1990 году, в Грузии прошли многопартийные выборы, а в 1991 году Грузия объявила о восстановлении государственной независимости. С тех пор Грузия идет своего рода путем Моисея, который, я уверен, обязательно приведет нас к "Земле обетованной", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, "Земля обетованная" для грузин заключается в том, чтобы к 40-летию восстановления независимости Грузии, в 2030 году, жить в единой и сильной стране вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами.
"Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году", – подчеркнул Кобахидзе.
Как отметил премьер, поздравляя призывников, принявших присягу, на протяжении 3 тысяч лет грузины преданно трудились, сражались и жертвовали собой ради независимости Родины. Именно эти качества позволили Грузии сохранить свою свободу.
"С Днем независимости Грузии поздравляю призывников, принявших в этот знаменательный день присягу на верность Родине. На протяжении 3 тысяч лет грузины преданно трудились, сражались и жертвовали собой ради независимости Грузии. На перекрестке империй именно эта верность и самопожертвование позволили нашей маленькой, но гордой стране сохранить свою свободу и государственную независимость", – заявил премьер.
По словам главы правительства, сегодня в стране власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы.
"Грузия и ее независимость все еще сталкиваются с самыми трудными проблемами. Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости, и страной управляет власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы", – заявил премьер.
Как подчеркнул глава правительства, именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти помогли сохранить мир в стране, несмотря на многочисленные предательства, в том числе действующего президента Саломе Зурабишвили.
"Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии", – заявил премьер.
Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.