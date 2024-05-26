https://sputnik-georgia.ru/20240526/gruziya-idet-po-puti-moiseya-kotoryy-privedet-ee-k-zemle-obetovannoy---premer-ministr-288098110.html

Грузия идет по "пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной" – премьер-министр

Грузия идет по "пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной" – премьер-министр

Sputnik Грузия

Власти смогли сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе... 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T11:51+0400

2024-05-26T11:51+0400

2024-05-26T13:15+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

день независимости грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288097469_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3978c3b5ed21079649008c81d1c76d27.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия с тех пор, как объявила о восстановлении государственной независимости в 1991 году, идет по пути Моисея, который приведет страну к "Земле обетованной", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают 26 мая. Празднование Дня независимости началось с небольшого военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая прошла в пяти регионах страны и в Тбилиси. По словам премьера, "Земля обетованная" для грузин заключается в том, чтобы к 40-летию восстановления независимости Грузии, в 2030 году, жить в единой и сильной стране вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. "Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году", – подчеркнул Кобахидзе. Как отметил премьер, поздравляя призывников, принявших присягу, на протяжении 3 тысяч лет грузины преданно трудились, сражались и жертвовали собой ради независимости Родины. Именно эти качества позволили Грузии сохранить свою свободу. По словам главы правительства, сегодня в стране власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы. "Грузия и ее независимость все еще сталкиваются с самыми трудными проблемами. Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости, и страной управляет власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы", – заявил премьер. Как подчеркнул глава правительства, именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти помогли сохранить мир в стране, несмотря на многочисленные предательства, в том числе действующего президента Саломе Зурабишвили. Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, день независимости грузии