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https://sputnik-georgia.ru/20240526/gruziya-otmechaet-den-nezavisimosti-26-maya--video-288098768.html
Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Sputnik Грузия
Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости... 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T12:26+0400
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Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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мультимедиа, видео, день независимости грузии, тбилиси, грузия, ноэ жордания, видео
мультимедиа, видео, день независимости грузии, тбилиси, грузия, ноэ жордания, видео

Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео

12:26 26.05.2024
© video: Sputnik
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Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости Грузии
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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