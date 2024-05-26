https://sputnik-georgia.ru/20240526/gruziya-otmechaet-den-nezavisimosti-26-maya--video-288098768.html

Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео

Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео

Sputnik Грузия

Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости... 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T12:26+0400

2024-05-26T12:26+0400

2024-05-26T12:26+0400

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день независимости грузии

тбилиси

грузия

ноэ жордания

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Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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