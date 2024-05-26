https://sputnik-georgia.ru/20240526/gruziya-otmechaet-den-nezavisimosti-26-maya--video-288098768.html
Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Sputnik Грузия
Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости... 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T12:26+0400
2024-05-26T12:26+0400
2024-05-26T12:26+0400
мультимедиа
видео
день независимости грузии
тбилиси
грузия
ноэ жордания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288098593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44c3bdce82936afeb0f00c3f68b6eb.jpg
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288098593_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b0ba2730305e3ec3b0e3329cede3c93d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, день независимости грузии, тбилиси, грузия, ноэ жордания, видео
мультимедиа, видео, день независимости грузии, тбилиси, грузия, ноэ жордания, видео
Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости Грузии
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.