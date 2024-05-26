https://sputnik-georgia.ru/20240526/iz-za-razliva-rek-v-gruzii-mobilizovany-spasateli-i-spetstekhnika-288108096.html

Из-за разлива рек в Грузии мобилизованы спасатели и спецтехника

Из-за разлива рек в Грузии мобилизованы спасатели и спецтехника

Sputnik Грузия

В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T20:38+0400

2024-05-26T20:38+0400

2024-05-26T22:06+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Пожарные и спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии мобилизованы в разных регионах страны с соответствующей техникой и плавсредствами из-за обильных дождей, сообщили в пресс-службе ведомства. В спасательных операциях также задействован вертолет пограничной полиции. В частности, из-за сильных дождей в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли) были затоплены жилые дома и различные объекты. Среди них в результате разлива реки был затоплен местный рынок, расположенный возле Красного моста через реку Храми (грузино-азербайджанская граница), в котором находились люди. В результате экстренных спасательных мероприятий они были доставлены в безопасное место. В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции. По информации Национального агентства окружающей среды, уровень воды в реках постепенно идет на спад. В ближайшие дни на территории Грузии обильные осадки не ожидаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями