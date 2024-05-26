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Из-за разлива рек в Грузии мобилизованы спасатели и спецтехника
Из-за разлива рек в Грузии мобилизованы спасатели и спецтехника
Sputnik Грузия
В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Пожарные и спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии мобилизованы в разных регионах страны с соответствующей техникой и плавсредствами из-за обильных дождей, сообщили в пресс-службе ведомства. В спасательных операциях также задействован вертолет пограничной полиции. В частности, из-за сильных дождей в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли) были затоплены жилые дома и различные объекты. Среди них в результате разлива реки был затоплен местный рынок, расположенный возле Красного моста через реку Храми (грузино-азербайджанская граница), в котором находились люди. В результате экстренных спасательных мероприятий они были доставлены в безопасное место. В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции. По информации Национального агентства окружающей среды, уровень воды в реках постепенно идет на спад. В ближайшие дни на территории Грузии обильные осадки не ожидаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Из-за разлива рек в Грузии мобилизованы спасатели и спецтехника

20:38 26.05.2024 (обновлено: 22:06 26.05.2024)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПоисково-спасательная операция на реке
Поисково-спасательная операция на реке - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Пожарные и спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии мобилизованы в разных регионах страны с соответствующей техникой и плавсредствами из-за обильных дождей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В спасательных операциях также задействован вертолет пограничной полиции.
В частности, из-за сильных дождей в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли) были затоплены жилые дома и различные объекты. Среди них в результате разлива реки был затоплен местный рынок, расположенный возле Красного моста через реку Храми (грузино-азербайджанская граница), в котором находились люди.
В результате экстренных спасательных мероприятий они были доставлены в безопасное место. В спасательной операции был задействован вертолет пограничной полиции.

"Гражданин, находившийся на острове на реке Кция в селе Нахидури Болнисского муниципалитета, был доставлен в безопасное место спасательной группой сил специального реагирования и с использованием вертолета погранполиции", – говорится в сообщении МВД.

По информации Национального агентства окружающей среды, уровень воды в реках постепенно идет на спад. В ближайшие дни на территории Грузии обильные осадки не ожидаются.
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