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Из Жинвальского водохранилища увеличат сброс воды – предупреждение GWP
Из Жинвальского водохранилища увеличат сброс воды – предупреждение GWP
Sputnik Грузия
Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T17:59+0400
2024-05-26T17:59+0400
2024-05-26T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Жителям Мцхета-Мтианети стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 27 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви. Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища, пояснили в кампании. В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, georgian water and power, мцхета-мтианети, арагви
Из Жинвальского водохранилища увеличат сброс воды – предупреждение GWP
17:59 26.05.2024 (обновлено: 19:07 26.05.2024)
Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Жителям Мцхета-Мтианети стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 27 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви.
Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища, пояснили в кампании.
"Пожалуйста, будьте особенно осторожны при передвижении вблизи русла реки Арагви в указанный период", – говорится в сообщении GWP.
В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".