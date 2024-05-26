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Из Жинвальского водохранилища увеличат сброс воды – предупреждение GWP

Из Жинвальского водохранилища увеличат сброс воды – предупреждение GWP

Sputnik Грузия

Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T17:59+0400

2024-05-26T17:59+0400

2024-05-26T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Жителям Мцхета-Мтианети стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 27 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви. Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадают излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища, пояснили в кампании. В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

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новости, грузия, общество, georgian water and power, мцхета-мтианети, арагви