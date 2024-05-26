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Кто заменит Канкава в сборной Грузии на Евро 2024 в Германии
Кто заменит Канкава в сборной Грузии на Евро 2024 в Германии
Sputnik Грузия
Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T16:51+0400
2024-05-26T16:51+0400
2024-05-26T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль внес изменения в состав футболистов, которые отправятся на Евро 2024 – место Джабы Канкава займет 18-летний полузащитник швейцарского "Базеля" Габриэль Сигуа. Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024. О своем решении отправиться в Германию как обычный болельщик, а не как игрок сборной, футболист объявил в соцсети. О причинах такого решения 38-летний Канкава, который был экс-капитаном сборной, не сообщил. Джаба Канкава дебютировал за сборную 8 сентября 2004 года в матче против Албании. За свою почти 20-летнюю карьеру в сборной Канкава провел за команду 101 матч и забил 10 голов. Последний матч за национальную команду футболист сыграл против Люксембурга в полуфинале плей-офф Евро 2024 в марте. В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня. Состав грузинской команды выглядит следующим образом: Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили; Защитники: Гурам Кашия (капитан команды), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Саба Кверквелия, Георгий Гочолеишвили, Лука Лочошвили, Георгий Гвелесиани, Джимми Табидзе; Полузащитники: Георгий Чакветадзе, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Леван Шенгелия, Джаба Канкава, Георгий Цитаишвили, Анзор Меквабишвили, Саба Лобжанидзе; Нападающие: Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе, Георгий Микаутадзе, Георгий Квилитая. До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, джаба канкава, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, джаба канкава, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Кто заменит Канкава в сборной Грузии на Евро 2024 в Германии
Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль внес изменения в состав футболистов, которые отправятся на Евро 2024 – место Джабы Канкава займет 18-летний полузащитник швейцарского "Базеля" Габриэль Сигуа.
Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024. О своем решении отправиться в Германию как обычный болельщик, а не как игрок сборной, футболист объявил в соцсети. О причинах такого решения 38-летний Канкава, который был экс-капитаном сборной, не сообщил.
"Я хотел, чтобы Джаба снова оказался с нами на чемпионате Европы и еще раз показал нам, насколько он важен для команды. Лично для меня его решение очень печально, но в то же время я его уважаю. Конечно, важно, чтобы Канкава был заменен игроком той же позиции и команда была сбалансирована. Габриэль Сигуа, игрок швейцарского "Базеля", присоединится к команде вместо Джабы Канкава", – заявил Саньоль.
Джаба Канкава дебютировал за сборную 8 сентября 2004 года в матче против Албании. За свою почти 20-летнюю карьеру в сборной Канкава провел за команду 101 матч и забил 10 голов. Последний матч за национальную команду футболист сыграл против Люксембурга в полуфинале плей-офф Евро 2024 в марте.
В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня.
Состав грузинской команды выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили;
Защитники: Гурам Кашия (капитан команды), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Саба Кверквелия, Георгий Гочолеишвили, Лука Лочошвили, Георгий Гвелесиани, Джимми Табидзе;
Полузащитники: Георгий Чакветадзе, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Леван Шенгелия, Джаба Канкава, Георгий Цитаишвили, Анзор Меквабишвили, Саба Лобжанидзе;
Нападающие: Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе, Георгий Микаутадзе, Георгий Квилитая.
До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).