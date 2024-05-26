https://sputnik-georgia.ru/20240526/kto-zamenit-kankava-v-sbornoy-gruzii-na-evro-2024-v-germanii-288100997.html

Кто заменит Канкава в сборной Грузии на Евро 2024 в Германии

Кто заменит Канкава в сборной Грузии на Евро 2024 в Германии

Sputnik Грузия

Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T16:51+0400

2024-05-26T16:51+0400

2024-05-26T16:51+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль внес изменения в состав футболистов, которые отправятся на Евро 2024 – место Джабы Канкава займет 18-летний полузащитник швейцарского "Базеля" Габриэль Сигуа. Канкава значился в числе 26 футболистов, которых тренерский штаб сборной Грузии включил в состав команды на Евро 2024. О своем решении отправиться в Германию как обычный болельщик, а не как игрок сборной, футболист объявил в соцсети. О причинах такого решения 38-летний Канкава, который был экс-капитаном сборной, не сообщил. Джаба Канкава дебютировал за сборную 8 сентября 2004 года в матче против Албании. За свою почти 20-летнюю карьеру в сборной Канкава провел за команду 101 матч и забил 10 голов. Последний матч за национальную команду футболист сыграл против Люксембурга в полуфинале плей-офф Евро 2024 в марте. В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня. Состав грузинской команды выглядит следующим образом: Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили; Защитники: Гурам Кашия (капитан команды), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Саба Кверквелия, Георгий Гочолеишвили, Лука Лочошвили, Георгий Гвелесиани, Джимми Табидзе; Полузащитники: Георгий Чакветадзе, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Леван Шенгелия, Джаба Канкава, Георгий Цитаишвили, Анзор Меквабишвили, Саба Лобжанидзе; Нападающие: Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе, Георгий Микаутадзе, Георгий Квилитая. До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, джаба канкава, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу