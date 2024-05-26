https://sputnik-georgia.ru/20240526/lidery-stran-mira-pozdravlyayut-gruziyu-s-dnem-nezavisimosti-288101174.html
Лидеры стран мира поздравляют Грузию с Днем независимости
Лидеры стран мира поздравляют Грузию с Днем независимости
Sputnik Грузия
Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T15:45+0400
2024-05-26T15:45+0400
2024-05-26T15:45+0400
грузия
политика
новости
азербайджан
армения
эммануэль макрон
ильхам алиев
ираклий кобахидзе
никол пашинян
александр лукашенко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288096917_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dd80719264b2e347c4ac395b3755c7d8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости, который отмечают по всей стране и за ее пределами 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. По словам лидера Азербайджана, межгосударственные отношения приобрели новое измерение, а партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием. "Транспортные, энергетические и другие стратегические инфраструктурные проекты, которые мы реализуем вместе, служат интересам наших стран, играют важную роль в более широком регионе – евразийском пространстве, и открывают неоценимые возможности", – подчеркнул Алиев. Поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе направил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что сотрудничество с Грузией является важнейшим направлением внешней политики Армении. По его словам, ключевое значение имеет подписание в этом году совместной декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Грузией. "Уверен, что в результате совместной и последовательной работы наших правительств мы сможем в полной мере использовать эту базу для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между нашими государствами", – заявил Пашинян. В поздравительной телеграмме президент Беларуси Александра Лукашенко отметил, что оба народа испокон веков объединяли одинаковые ценности, основанные на исторических христианских традициях, а также большое желание жить и работать на своей земле. Лукашенко подчеркнул, что такая духовная близость между белорусами и грузинами, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время полноценно возобновить взаимодействие Минска и Тбилиси по всем направлениям. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон направил письмо с поздравлениями президенту Саломе Зурабишвили. В письме Макрон отметил, что в лице Евросоюза Грузия обретает надежного партнера. "Грузия должна выбрать свой собственный путь. Путь Европы – это путь, обещающий закон, демократию и общее процветание в рамках диалога и надежного и вежливого партнерства", – отметил Макрон. Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288096917_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e88ea825d48c5abb0163beaa11c7904.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, эммануэль макрон, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, никол пашинян, александр лукашенко, день независимости грузии
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, эммануэль макрон, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, никол пашинян, александр лукашенко, день независимости грузии
Лидеры стран мира поздравляют Грузию с Днем независимости
Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости, который отмечают по всей стране и за ее пределами 26 мая.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
"Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на непоколебимой воле и духе наших дружественных народов, веками живущих в условиях дружественного добрососедства и взаимопонимания", – говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьеру Ираклию Кобахидзе.
По словам лидера Азербайджана, межгосударственные отношения приобрели новое измерение, а партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием.
"Транспортные, энергетические и другие стратегические инфраструктурные проекты, которые мы реализуем вместе, служат интересам наших стран, играют важную роль в более широком регионе – евразийском пространстве, и открывают неоценимые возможности", – подчеркнул Алиев.
Поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе направил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что сотрудничество с Грузией является важнейшим направлением внешней политики Армении.
"Сердечно поздравляю вас и братский народ Грузии с национальным праздником – Днем независимости Грузии. С момента обретения независимости развитие сотрудничества с нашим другом Грузией во всех сферах было одним из важных направлений внешней политики Армении", – говорится в поздравительном письме Пашиняна.
По его словам, ключевое значение имеет подписание в этом году совместной декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Грузией.
"Уверен, что в результате совместной и последовательной работы наших правительств мы сможем в полной мере использовать эту базу для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между нашими государствами", – заявил Пашинян.
В поздравительной телеграмме президент Беларуси Александра Лукашенко отметил, что оба народа испокон веков объединяли одинаковые ценности, основанные на исторических христианских традициях, а также большое желание жить и работать на своей земле.
Лукашенко подчеркнул, что такая духовная близость между белорусами и грузинами, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время полноценно возобновить взаимодействие Минска и Тбилиси по всем направлениям.
"Убежден, что политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа, а главное – заинтересованность в сохранении стабильности в нашем общем регионе – с успехом преодолеют все существующие противоречия", – отмечается в поздравлении.
В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон направил письмо с поздравлениями президенту Саломе Зурабишвили.
В письме Макрон отметил, что в лице Евросоюза Грузия обретает надежного партнера.
"Грузия должна выбрать свой собственный путь. Путь Европы – это путь, обещающий закон, демократию и общее процветание в рамках диалога и надежного и вежливого партнерства", – отметил Макрон.
Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.