https://sputnik-georgia.ru/20240526/lidery-stran-mira-pozdravlyayut-gruziyu-s-dnem-nezavisimosti-288101174.html

Лидеры стран мира поздравляют Грузию с Днем независимости

Лидеры стран мира поздравляют Грузию с Днем независимости

Sputnik Грузия

Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T15:45+0400

2024-05-26T15:45+0400

2024-05-26T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Зарубежные лидеры, главы соседних государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости, который отмечают по всей стране и за ее пределами 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. По словам лидера Азербайджана, межгосударственные отношения приобрели новое измерение, а партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием. "Транспортные, энергетические и другие стратегические инфраструктурные проекты, которые мы реализуем вместе, служат интересам наших стран, играют важную роль в более широком регионе – евразийском пространстве, и открывают неоценимые возможности", – подчеркнул Алиев. Поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе направил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что сотрудничество с Грузией является важнейшим направлением внешней политики Армении. По его словам, ключевое значение имеет подписание в этом году совместной декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Грузией. "Уверен, что в результате совместной и последовательной работы наших правительств мы сможем в полной мере использовать эту базу для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между нашими государствами", – заявил Пашинян. В поздравительной телеграмме президент Беларуси Александра Лукашенко отметил, что оба народа испокон веков объединяли одинаковые ценности, основанные на исторических христианских традициях, а также большое желание жить и работать на своей земле. Лукашенко подчеркнул, что такая духовная близость между белорусами и грузинами, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время полноценно возобновить взаимодействие Минска и Тбилиси по всем направлениям. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон направил письмо с поздравлениями президенту Саломе Зурабишвили. В письме Макрон отметил, что в лице Евросоюза Грузия обретает надежного партнера. "Грузия должна выбрать свой собственный путь. Путь Европы – это путь, обещающий закон, демократию и общее процветание в рамках диалога и надежного и вежливого партнерства", – отметил Макрон. Грузия отмечает День независимости. Множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, эммануэль макрон, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, никол пашинян, александр лукашенко, день независимости грузии