https://sputnik-georgia.ru/20240526/navodnenie-na-vostoke-gruzii---vyshedshie-iz-beregov-reki-zatopili-ulitsy-288101430.html

Наводнение на востоке Грузии – вышедшие из берегов реки затопили улицы

Наводнение на востоке Грузии – вышедшие из берегов реки затопили улицы

Sputnik Грузия

В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T14:38+0400

2024-05-26T14:38+0400

2024-05-26T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сильный дождь вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли – в Марнеульской и Болнисском районах затоплены улицы, местный рынок, жилые дома, сообщила телекомпания "Мтавари архи". В мэрии районов созданы комиссии по оценке нанесенного ущерба. В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья. Выход из берегов реки Дебед нанес ощутимый ущерб жителям соседней Армении. Один человек погиб в результате наводнения на севере страны, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют. В результате наводнения подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушена трасса и два моста через реку, повреждена железнодорожная инфраструктура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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