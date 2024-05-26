https://sputnik-georgia.ru/20240526/navodnenie-na-vostoke-gruzii---vyshedshie-iz-beregov-reki-zatopili-ulitsy-288101430.html
Наводнение на востоке Грузии – вышедшие из берегов реки затопили улицы
Наводнение на востоке Грузии – вышедшие из берегов реки затопили улицы
Sputnik Грузия
В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сильный дождь вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли – в Марнеульской и Болнисском районах затоплены улицы, местный рынок, жилые дома, сообщила телекомпания "Мтавари архи". В мэрии районов созданы комиссии по оценке нанесенного ущерба. В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья. Выход из берегов реки Дебед нанес ощутимый ущерб жителям соседней Армении. Один человек погиб в результате наводнения на севере страны, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют. В результате наводнения подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушена трасса и два моста через реку, повреждена железнодорожная инфраструктура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шида картли, армения, наводнение, марнеули
Наводнение на востоке Грузии – вышедшие из берегов реки затопили улицы
14:38 26.05.2024 (обновлено: 14:58 26.05.2024)
В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сильный дождь вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли – в Марнеульской и Болнисском районах затоплены улицы, местный рынок, жилые дома, сообщила телекомпания "Мтавари архи".
В мэрии районов созданы комиссии по оценке нанесенного ущерба. В результате наводнения были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья.
Выход из берегов реки Дебед нанес ощутимый ущерб жителям соседней Армении. Один человек погиб в результате наводнения на севере страны, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют. В результате наводнения подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушена трасса и два моста через реку, повреждена железнодорожная инфраструктура.