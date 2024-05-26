https://sputnik-georgia.ru/20240526/nazvan-avtor-dizayna-pervoy-kollektsionnoy-banknoty-gruzii-288109098.html

Назван автор дизайна первой коллекционной банкноты Грузии

Назван автор дизайна первой коллекционной банкноты Грузии

Sputnik Грузия

Дизайн банкноты отличается от традиционного горизонтального дизайна, включает вертикальное расположение и символизирует движение Грузии к устойчивому развитию... 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T22:51+0400

2024-05-26T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Первую в Грузии юбилейную банкноту номиналом 50 лари напечатают с дизайном, разработанным швейцарской компанией, говорится в сообщении Национального банка. Национальный банк Грузии объявил конкурс на создание первой в стране юбилейной банкноты, посвященной предстоящему 30-летнему юбилею грузинской национальной валюты (лари) в конце 2023 года. Прием конкурсных работ проходил с 8 января 2024 года до 11 марта. Всего в конкурсе приняли участие 11 человек. Автором дизайна первой коллекционной банкноты является компания Koenig & Bauer Banknote Solutions, которая победила в конкурсе дизайна. Koenig & Bauer Banknote Solutions – швейцарская компания, основанная в 1952 году, и является одним из лидеров индустрии защищенной печати. Лейтмотивом эскиза дизайна, представленного компанией, наряду с основной темой является богатая история, культурное наследие грузинского народа и современного, европейского, сильного, экономически независимого государства. По информации Нацбанка, дизайн банкноты отличается от традиционного горизонтального дизайна, включает вертикальное расположение и символизирует движение Грузии к устойчивому развитию и прогрессу. Яркие цвета метафорически представляют культурное разнообразие нации. Одна сторона эскиза изображает современность Грузии, ее нынешние достижения, а обратная сторона – богатую историю и культурное наследие страны. Коллекционная банкнота будет выпущена в 2025 году как символ того, что 25 сентября 1995 года в оборот была запущена новая национальная валюта (лари), которая со 2 октября стала единственным законным средством оплаты на территории страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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