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Паводков больше не ожидается - Агентство окружающей среды Грузии

Паводков больше не ожидается - Агентство окружающей среды Грузии

Sputnik Грузия

За последние дни в результате обильных атмосферных осадков на реках Восточной Грузии увеличился уровень воды, в том числе на реке Вере в Тбилиси 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T21:44+0400

2024-05-26T21:44+0400

2024-05-26T21:44+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Обильных атмосферных осадков с сегодняшнего дня и в ближайшее время на территории Грузии не ожидается, что послужит тенденцией к снижению уровня воды в реках, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. За последние дни в результате обильных атмосферных осадков на реках Восточной Грузии увеличился уровень воды, в том числе на реке Вере в Тбилиси. В субботу вечером количество осадков в Шида Картли и Кахети достигло 45-46 мм за 12 часов, а в регионе Мцхета-Мтианети - 35-40 мм. Сильный дождь вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли – в Марнеульской и Болнисском районах затоплены улицы, местный рынок, жилые дома. В Тбилиси разлилась река Вере. Вода подхватила автомобиль и унесла по течению. Спасателям удалось перевезти в безопасное место водителя. Жителей Мцхета-Мтианети попросили воздержаться от передвижения вблизи русла реки Арагви с 27 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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