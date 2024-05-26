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Почему отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси
Почему отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси
Sputnik Грузия
Железнодорожные пути на участке Айрум-Ахтала нуждаются в ремонтно-восстановительных работах 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T11:15+0400
2024-05-26T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Из-за наводнения на севере Армении прекращены рейсы поездов Ереван-Тбилиси-Ереван, сообщил Sputnik Армения.О восстановлении движения поездов будет сообщено дополнительно.Пассажиры, которые приобрели билеты в режиме онлайн, могут вернуть их онлайн. В кассах вокзалов Ереван и Гюмри также можно произвести возврат билетов.Отметим, что в результате выхода из берегов реки Дебед, как минимум один человек погиб, разрушены мосты и дороги, подтоплены дома в ряде населенных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, юкжд, армения, ереван, тбилиси, поезд
грузия, новости, экономика, юкжд, армения, ереван, тбилиси, поезд
Почему отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси
11:15 26.05.2024 (обновлено: 11:26 26.05.2024)
Железнодорожные пути на участке Айрум-Ахтала нуждаются в ремонтно-восстановительных работах
ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik.
Из-за наводнения на севере Армении прекращены рейсы поездов Ереван-Тбилиси-Ереван, сообщил Sputnik Армения
.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, сходом сели на автомобильные и железнодорожные пути, для проведения ремонтно-восстановительных работ на участке Айрум-Ахтала отменяются международные поезда по направлениям Ереван-Тбилиси-Ереван", – говорится в сообщении ЮКЖД.
О восстановлении движения поездов будет сообщено дополнительно.
Пассажиры, которые приобрели билеты в режиме онлайн, могут вернуть их онлайн. В кассах вокзалов Ереван и Гюмри также можно произвести возврат билетов.
Отметим, что в результате выхода из берегов реки Дебед, как минимум один человек погиб, разрушены мосты и дороги, подтоплены дома в ряде населенных пунктов.