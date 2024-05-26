https://sputnik-georgia.ru/20240526/pochemu-otmeneny-reysy-poezdov-erevan-tbilisi-288097808.html

Почему отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси

Почему отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси

Sputnik Грузия

Железнодорожные пути на участке Айрум-Ахтала нуждаются в ремонтно-восстановительных работах 26.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Из-за наводнения на севере Армении прекращены рейсы поездов Ереван-Тбилиси-Ереван, сообщил Sputnik Армения.О восстановлении движения поездов будет сообщено дополнительно.Пассажиры, которые приобрели билеты в режиме онлайн, могут вернуть их онлайн. В кассах вокзалов Ереван и Гюмри также можно произвести возврат билетов.Отметим, что в результате выхода из берегов реки Дебед, как минимум один человек погиб, разрушены мосты и дороги, подтоплены дома в ряде населенных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, юкжд, армения, ереван, тбилиси, поезд