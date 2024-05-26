https://sputnik-georgia.ru/20240526/posledniy-prizyv-k-vlastyam--otkazatsya-ot-rusofobii-i-obedinitsya-radi-spaseniya-gruzii-288115402.html

Последний призыв к властям – отказаться от русофобии и объединиться ради спасения Грузии

Последний призыв к властям – отказаться от русофобии и объединиться ради спасения Грузии

Sputnik Грузия

Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в колонке на Sputnik Грузия рассказывает о важности восстановления грузино-росссийских отношений в ближайшее... 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T13:10+0400

2024-05-26T13:10+0400

2024-05-27T14:12+0400

политика

грузия

аналитика

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

грузино-российские отношения

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Институт Евразии организовал очередной круглый стол, который был посвящен обсуждению некоторых аспектов русофобии в Грузии. Рассмотрены были также вопросы истории Грузии в составе Российской Империи (1801-1917 гг.). Со стороны историков было отмечено, что путем присоединения Грузии к России Грузия получила значительно больше, чем потеряла. В конце концов, раздробленная и неспокойная в течение веков Грузия объединилась в составе Российской Империи. Особенно был отмечен вклад наместника царя Михаила Воронцова в историю Грузии. Историки высказали пожелание, чтобы памятник Воронцову (который был демонтирован в 1920-е годы) был возвращен на свое место – площадь, которую тбилисцы по сей день называют "Воронцов". Правление Института Евразии приняло резолюцию о русофобии, которая напрямую связана с создавшейся сегодня в стране ситуацией. Предлагаем текст этой резолюции, который участникам круглого стола зачитал директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе: Если будем рассматривать "Закон о прозрачности" не только как законодательную необходимость, но и как некую форму политического теста, становится ясным неуважение Запада к суверенитету Грузии и его желание полностью подчинить себе Грузию. Это не отношение отдельных кругов Запада, не какая-та "глобальная партия войны", а консолидированная позиция глобалистской правящей верхушки Запада. Режим "майдана", со своей стороны, развязал подрывную деятельность против нынешнего руководства Грузии с тем, чтобы открыть дорогу радикальным русофобам. Русофобская риторика в высшей степени поддерживается из Киева. Русофобия не ограничивается риторикой и у нас были случаи, когда место имели словесные и физические оскорбления россиян, что совершенно чуждо грузинскому народу и является навязанным извне. Режим, который в своей стране отменил выборы и подобно находящемуся в начале 1945 года агонии Гитлеру, обманом или силой гонит свое население в уже проигранную войну, все же находит время для Грузии и не упускает удобный случай для попыток устроить дестабилизацию в нашей стране. Глобалистский Запад будет использовать этот режим как ширму, дабы скрыться самому. Хотя у Запада не менее сильные "мирные" рычаги влияния для дестабилизации в Грузии. В их числе использование финансовых и торговых санкций, воздействие на международные финансовые институты для ограничения кредитования Грузии, прекращение прямой помощи. На фоне этих реальных вызовов все равно неприемлем отзыв "Закона о прозрачности", так как это будет означать полную капитуляцию и возвращение во власть реваншистских сил комфортно, путем выборов. Глобалистский Запад и его грузинские марионетки, предположительно, не пойдут на смягчение отдельных статей закона ради достижения консенсуса. Они хотят полной капитуляции власти и вместе с ней Грузии. С такой опасностью нынешняя власть, даже апеллируя к воле большинства, не сможет справиться. Если власть и дотянет до выборов и даже выиграет эти выборы, такие итоги не признают ни марионеточная оппозиция Запада, ни сам Запад, естественно. Неминуемым становится большое противостояние с перспективой свержения власти и создания в стране хаоса. Апеллирование к "народу", "воле народа" не поможет власти. Необходимым будет поддержка извне с тем, чтобы грузинская экономика устояла и, вместе с тем, не произошла инфильтрация диверсионных групп из Украины. Нет никакой гарантии такой поддержки с какой бы то ни было стороны. Единственным потенциальным гарантом безопасности Грузии является Россия, которая сама имеет интерес сохранить в Грузии мир, предотвратить ее превращение в придаток антирусского фашистского "майданного" режима. Россия может спасти национальную валюту Грузии от коллапса и таким образом предотвратить социальные трудности для нас. Вместе с тем надо развивать отношения со всеми нашими соседями, региональными и нерегиональными партнерами. Ради этого Грузии не нужно отказываться от своего суверенитета, признание неподконтрольных территорий "независимыми" и другие болезненные уступки. Наоборот, близость с Россией дает шанс, что эти проблемы будут урегулированы цивилизованным путем, путем диалога с абхазами и осетинами, которые с таким же вниманием и озабоченностью наблюдают за происходящими у нас событиями. От руководства Грузии на этом этапе требуется лишь одно – пресечь или, если не в силах полностью пресечь, демонстративно отмежеваться от вброшенной извне русофобской риторики и практики. До принятия новых законов нужно использовать уже существующее законодательство, в том числе Конституцию, защищающую достоинство любого человека, то есть, достоинство конкретного представителя любых наций. Надо задействовать любой законодательный акт, карающий разжигание межнациональной розни. Надо пресечь использование "языка ненависти", о котором визжит агентура Запада, когда речь идет об используемых ею меньшинствах, но сами они активно выплескивают ненависть в отношении русского народа и оскорбляют русских сограждан в Грузии. К сожалению, вместо борьбы власти с русофобией и антирусским фашизмом имеются неединичные факты, когда некоторые сторонники или даже члены власти позволяют себе делать оскорбляющие русский народ, доходящие до расизма заявления в рамках телевизионных передач или социальных сетях. Власть постоянно в оборонительной позе и, когда оппозиция ее называет "русскими", придает этому слову, обозначающему национальность, ругательный окрас. Представители власти на это отвечают – "сами русские!", что означает соглашательство в демонизации русского народа. Это неприемлемо не только в моральном плане, не только нарушается законодательство Грузии, но приходит в противоречие и со здравым смыслом. Лучше открыто сказать то, что нужно сказать, и сделать то, что нужно сделать. Мы призываем руководство нашего государства: Давайте откажемся от безумной, иррациональной русофобии и объединимся на основе наших традиционных ценностей, которые исключают межнациональную рознь. Это не первый, но последний подобный призыв. Времени больше не остается!

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2024

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

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Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

политика, грузия, аналитика, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, грузино-российские отношения