Последний призыв к властям – отказаться от русофобии и объединиться ради спасения Грузии
13:10 26.05.2024 (обновлено: 14:12 27.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerГосударственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны
© photo: Sputnik / Stringer
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Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в колонке на Sputnik Грузия рассказывает о важности восстановления грузино-росссийских отношений в ближайшее время
Институт Евразии организовал очередной круглый стол, который был посвящен обсуждению некоторых аспектов русофобии в Грузии. Рассмотрены были также вопросы истории Грузии в составе Российской Империи (1801-1917 гг.). Со стороны историков было отмечено, что путем присоединения Грузии к России Грузия получила значительно больше, чем потеряла. В конце концов, раздробленная и неспокойная в течение веков Грузия объединилась в составе Российской Империи. Особенно был отмечен вклад наместника царя Михаила Воронцова в историю Грузии. Историки высказали пожелание, чтобы памятник Воронцову (который был демонтирован в 1920-е годы) был возвращен на свое место – площадь, которую тбилисцы по сей день называют "Воронцов".
© courtesy of Institute of EurasiaКруглый стол Института Евразии
Круглый стол Института Евразии
© courtesy of Institute of Eurasia
Правление Института Евразии приняло резолюцию о русофобии, которая напрямую связана с создавшейся сегодня в стране ситуацией. Предлагаем текст этой резолюции, который участникам круглого стола зачитал директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе:
Если будем рассматривать "Закон о прозрачности" не только как законодательную необходимость, но и как некую форму политического теста, становится ясным неуважение Запада к суверенитету Грузии и его желание полностью подчинить себе Грузию.
Это не отношение отдельных кругов Запада, не какая-та "глобальная партия войны", а консолидированная позиция глобалистской правящей верхушки Запада.
Мы все хорошо понимаем, что глобалистскому Западу Грузия нужна как оружие против России, Грузия является пешкой в геополитической игре. Так была использована Украина, в которой был установлен режим "майдана".
Режим "майдана", со своей стороны, развязал подрывную деятельность против нынешнего руководства Грузии с тем, чтобы открыть дорогу радикальным русофобам. Русофобская риторика в высшей степени поддерживается из Киева. Русофобия не ограничивается риторикой и у нас были случаи, когда место имели словесные и физические оскорбления россиян, что совершенно чуждо грузинскому народу и является навязанным извне. Режим, который в своей стране отменил выборы и подобно находящемуся в начале 1945 года агонии Гитлеру, обманом или силой гонит свое население в уже проигранную войну, все же находит время для Грузии и не упускает удобный случай для попыток устроить дестабилизацию в нашей стране. Глобалистский Запад будет использовать этот режим как ширму, дабы скрыться самому.
© courtesy of Institute of EurasiaКруглый стол Института Евразии
Круглый стол Института Евразии
© courtesy of Institute of Eurasia
Хотя у Запада не менее сильные "мирные" рычаги влияния для дестабилизации в Грузии. В их числе использование финансовых и торговых санкций, воздействие на международные финансовые институты для ограничения кредитования Грузии, прекращение прямой помощи.
На фоне этих реальных вызовов все равно неприемлем отзыв "Закона о прозрачности", так как это будет означать полную капитуляцию и возвращение во власть реваншистских сил комфортно, путем выборов. Глобалистский Запад и его грузинские марионетки, предположительно, не пойдут на смягчение отдельных статей закона ради достижения консенсуса. Они хотят полной капитуляции власти и вместе с ней Грузии.
С такой опасностью нынешняя власть, даже апеллируя к воле большинства, не сможет справиться. Если власть и дотянет до выборов и даже выиграет эти выборы, такие итоги не признают ни марионеточная оппозиция Запада, ни сам Запад, естественно. Неминуемым становится большое противостояние с перспективой свержения власти и создания в стране хаоса.
© courtesy of Institute of EurasiaКруглый стол Института Евразии
Круглый стол Института Евразии
© courtesy of Institute of Eurasia
Апеллирование к "народу", "воле народа" не поможет власти. Необходимым будет поддержка извне с тем, чтобы грузинская экономика устояла и, вместе с тем, не произошла инфильтрация диверсионных групп из Украины. Нет никакой гарантии такой поддержки с какой бы то ни было стороны. Единственным потенциальным гарантом безопасности Грузии является Россия, которая сама имеет интерес сохранить в Грузии мир, предотвратить ее превращение в придаток антирусского фашистского "майданного" режима. Россия может спасти национальную валюту Грузии от коллапса и таким образом предотвратить социальные трудности для нас. Вместе с тем надо развивать отношения со всеми нашими соседями, региональными и нерегиональными партнерами.
Ради этого Грузии не нужно отказываться от своего суверенитета, признание неподконтрольных территорий "независимыми" и другие болезненные уступки. Наоборот, близость с Россией дает шанс, что эти проблемы будут урегулированы цивилизованным путем, путем диалога с абхазами и осетинами, которые с таким же вниманием и озабоченностью наблюдают за происходящими у нас событиями.
© courtesy of Institute of EurasiaКруглый стол Института Евразии
Круглый стол Института Евразии
© courtesy of Institute of Eurasia
От руководства Грузии на этом этапе требуется лишь одно – пресечь или, если не в силах полностью пресечь, демонстративно отмежеваться от вброшенной извне русофобской риторики и практики. До принятия новых законов нужно использовать уже существующее законодательство, в том числе Конституцию, защищающую достоинство любого человека, то есть, достоинство конкретного представителя любых наций. Надо задействовать любой законодательный акт, карающий разжигание межнациональной розни. Надо пресечь использование "языка ненависти", о котором визжит агентура Запада, когда речь идет об используемых ею меньшинствах, но сами они активно выплескивают ненависть в отношении русского народа и оскорбляют русских сограждан в Грузии.
К сожалению, вместо борьбы власти с русофобией и антирусским фашизмом имеются неединичные факты, когда некоторые сторонники или даже члены власти позволяют себе делать оскорбляющие русский народ, доходящие до расизма заявления в рамках телевизионных передач или социальных сетях. Власть постоянно в оборонительной позе и, когда оппозиция ее называет "русскими", придает этому слову, обозначающему национальность, ругательный окрас. Представители власти на это отвечают – "сами русские!", что означает соглашательство в демонизации русского народа. Это неприемлемо не только в моральном плане, не только нарушается законодательство Грузии, но приходит в противоречие и со здравым смыслом.
© courtesy of Institute of EurasiaКруглый стол Института Евразии
Круглый стол Института Евразии
© courtesy of Institute of Eurasia
Лучше открыто сказать то, что нужно сказать, и сделать то, что нужно сделать. Мы призываем руководство нашего государства:
Дать отпор антироссийской риторике и в интересах суверенитета Грузии предпринять шаги по восстановлению отношений с Россией – открыто, неприкрыто. Избавиться от всех тех "сторонников", которые проявляют и поддерживают русофобию. Пусть эти бесполезные элементы примкнут к глобалистской агентуре, тем самым получим зачищенный от таких субъектов политический центр, и их место займут достойные представители общества.
Власть должна перестать игнорировать здоровую, идеологически мотивированную, политически активную часть общества и тем более бороться с ней. Без этой части общества будет очень сложно сдержать "пятую колонну", поддерживаемую Западом. Полиция не сможет решить проблему, и абстрактно взятый народ, который хоть и органически не выносит эту "пятую колону", ничего не сможет сделать, не имея возможности самоорганизоваться в критический момент. Зато агрессивное меньшинство навяжет свою злую волю пассивному большинству. Этому будет способствовать напряженный социально-экономический фон, вызванный будущими западными санкциями и ограничениями.
Давайте откажемся от безумной, иррациональной русофобии и объединимся на основе наших традиционных ценностей, которые исключают межнациональную рознь. Это не первый, но последний подобный призыв. Времени больше не остается!