Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240526/prisyaga-vystavki-marshi-i-ispolnenie-gimna--den-nezavisimosti-otmetyat-po-vsey-gruzii-288090279.html
Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии
Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии
Sputnik Грузия
Выставки, музыкальные концерты, игры и многое другое ждет на празднике жителей и гостей страны 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T10:02+0400
2024-05-26T11:01+0400
день независимости грузии
грузия
новости
культура
тбилиси
мцхета
гори
ноэ жордания
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288087045_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_e37a493f10b7433a5295d6209ae03f5d.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. С церемонии принесения присяги вступающими в Силы обороны Грузии начнется празднование Дня независимости Грузии, которое продлится весь день. К присяге в Тбилиси, на Дидгорском поле, у монастыря Бетания, у столпа Кацхи, храма Гергети и во Мцхета приведут 448 военных. После этого по всей Грузии начнется празднование. В центрах регионов их проведут различные государственные ведомства, которые представят свои уникальные мероприятия. Так в городе Гори можно будет посмотреть, как менялась полицейская форма, потренироваться в прохождении паспортного контроля, а также поучаствовать в качестве героя в необычных фотозонах Почты Грузии. В 17:10 по всей стране будет исполнен гимн Грузии, после чего посетителей праздничных мероприятий в каждом городе ждет концерт с участием местных исполнителей и известных грузинских звезд. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
мцхета
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288087045_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15c2337216f437caee47e5cc8333bb15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
день независимости грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, мцхета, гори, ноэ жордания, общество
день независимости грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, мцхета, гори, ноэ жордания, общество

Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии

10:02 26.05.2024 (обновлено: 11:01 26.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerГрузия готовится отметить День независимости 26 мая
Грузия готовится отметить День независимости 26 мая - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Выставки, музыкальные концерты, игры и многое другое ждет на празднике жителей и гостей страны
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. С церемонии принесения присяги вступающими в Силы обороны Грузии начнется празднование Дня независимости Грузии, которое продлится весь день.
К присяге в Тбилиси, на Дидгорском поле, у монастыря Бетания, у столпа Кацхи, храма Гергети и во Мцхета приведут 448 военных.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2024
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
После этого по всей Грузии начнется празднование. В центрах регионов их проведут различные государственные ведомства, которые представят свои уникальные мероприятия.
Так в городе Гори можно будет посмотреть, как менялась полицейская форма, потренироваться в прохождении паспортного контроля, а также поучаствовать в качестве героя в необычных фотозонах Почты Грузии.
А вот в Поти можно будет поиграть в цифровые игры и поучаствовать в археологических раскопках. Кроме того, во всех городах запланированы оркестровые и костюмированные шествия, ярмарки местной продукции, выставки военной техники, мероприятия для детей.
В 17:10 по всей стране будет исполнен гимн Грузии, после чего посетителей праздничных мероприятий в каждом городе ждет концерт с участием местных исполнителей и известных грузинских звезд.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0