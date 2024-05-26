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Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии
Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии
Sputnik Грузия
Выставки, музыкальные концерты, игры и многое другое ждет на празднике жителей и гостей страны 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. С церемонии принесения присяги вступающими в Силы обороны Грузии начнется празднование Дня независимости Грузии, которое продлится весь день. К присяге в Тбилиси, на Дидгорском поле, у монастыря Бетания, у столпа Кацхи, храма Гергети и во Мцхета приведут 448 военных. После этого по всей Грузии начнется празднование. В центрах регионов их проведут различные государственные ведомства, которые представят свои уникальные мероприятия. Так в городе Гори можно будет посмотреть, как менялась полицейская форма, потренироваться в прохождении паспортного контроля, а также поучаствовать в качестве героя в необычных фотозонах Почты Грузии. В 17:10 по всей стране будет исполнен гимн Грузии, после чего посетителей праздничных мероприятий в каждом городе ждет концерт с участием местных исполнителей и известных грузинских звезд. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, мцхета, гори, ноэ жордания, общество
день независимости грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, мцхета, гори, ноэ жордания, общество
Присяга, выставки, марши и исполнение гимна – День независимости отметят по всей Грузии
10:02 26.05.2024 (обновлено: 11:01 26.05.2024)
Выставки, музыкальные концерты, игры и многое другое ждет на празднике жителей и гостей страны
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. С церемонии принесения присяги вступающими в Силы обороны Грузии начнется празднование Дня независимости Грузии, которое продлится весь день.
К присяге в Тбилиси, на Дидгорском поле, у монастыря Бетания, у столпа Кацхи, храма Гергети и во Мцхета приведут 448 военных.
После этого по всей Грузии начнется празднование. В центрах регионов их проведут различные государственные ведомства, которые представят свои уникальные мероприятия.
Так в городе Гори можно будет посмотреть, как менялась полицейская форма, потренироваться в прохождении паспортного контроля, а также поучаствовать в качестве героя в необычных фотозонах Почты Грузии.
А вот в Поти можно будет поиграть в цифровые игры и поучаствовать в археологических раскопках. Кроме того, во всех городах запланированы оркестровые и костюмированные шествия, ярмарки местной продукции, выставки военной техники, мероприятия для детей.
В 17:10 по всей стране будет исполнен гимн Грузии, после чего посетителей праздничных мероприятий в каждом городе ждет концерт с участием местных исполнителей и известных грузинских звезд.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.