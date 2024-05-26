https://sputnik-georgia.ru/20240526/razliv-reki-vere-v-tbilisi--voda-unesla-legkovoy-avtomobil-c-voditelem-288107774.html

Разлив реки Вере в Тбилиси – вода унесла легковой автомобиль c водителем

Разлив реки Вере в Тбилиси – вода унесла легковой автомобиль c водителем

Sputnik Грузия

Ситуация находится под контролем соответствующих служб и уровень воды в реке Вере идет на спад 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T19:49+0400

2024-05-26T19:49+0400

2024-05-26T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Майские паводки вызвали разлив реки Вере в Тбилиси, в результате чего поток воды подхватил и унес автомобиль с водителем, сообщила телекомпания "Рустави 2". Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня грязевой поток сносил все на своем пути. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести. Как сообщили в Службе по управлению ЧС, водителя находившегося в машине, вытащили и увезли в безопасное место. По информации агентства окружающей, ситуация находится под контролем соответствующих служб. Уровень воды в реке Вере идет на спад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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