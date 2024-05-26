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Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости
Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости
Sputnik Грузия
В Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны прошли народные гуляния, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте... 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T15:01+0400
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В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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мультимедиа, фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, день независимости грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, день независимости грузии, фото
Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости 15:01 26.05.2024 (обновлено: 15:30 26.05.2024)
В Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны прошли народные гуляния, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отмечали этот день
В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
© photo: Sputnik / Stringer
Празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.
Празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.
© photo: Sputnik / Stringer
Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.
Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.
© photo: Sputnik / Stringer
А также новобранцы принесли присягу.
А также новобранцы принесли присягу.
© photo: Sputnik / Stringer
На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.
На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.
© photo: Sputnik / Stringer
Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.
Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.
© photo: Sputnik / Stringer
Погода выдалась дождливая, однако параду и другим мероприятиям это не помешало.
Погода выдалась дождливая, однако параду и другим мероприятиям это не помешало.
© photo: Sputnik / Stringer Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.
По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут представлены различные бронемашины, в том числе грузинского производства.
Тут представлены различные бронемашины, в том числе грузинского производства.
© photo: Sputnik / Stringer
А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.
А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.
© photo: Sputnik / Stringer Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
33-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.
33-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.
© photo: Sputnik / Stringer
Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований.
Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований.
© photo: Sputnik / Stringer
Вечером в столице пройдет праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады.
Вечером в столице пройдет праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады.