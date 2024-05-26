https://sputnik-georgia.ru/20240526/torzhestvennye-meropriyatiya-i-razvlecheniya-gruziya-otprazdnovala-den-nezavisimosti-288095228.html

Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости

Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны прошли народные гуляния, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте... 26.05.2024, Sputnik Грузия

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день независимости грузии

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В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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