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https://sputnik-georgia.ru/20240526/torzhestvennye-meropriyatiya-i-razvlecheniya-gruziya-otprazdnovala-den-nezavisimosti-288095228.html
Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости
Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости
Sputnik Грузия
В Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны прошли народные гуляния, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте... 26.05.2024, Sputnik Грузия
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В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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мультимедиа, фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, день независимости грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, день независимости грузии, фото

Торжественные мероприятия и развлечения: Грузия отпраздновала День независимости

15:01 26.05.2024 (обновлено: 15:30 26.05.2024)
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В Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны прошли народные гуляния, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отмечали этот день
В центре грузинской столицы отпраздновали День независимости страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.

© photo: Sputnik / Stringer

Празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.

Празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Празднование началось с крупного военного парада на площади Свободы.

© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Присутствующие на торжественной церемонии почтили минутой молчания погибших за территориальную целостность Грузии и независимость страны.

© photo: Sputnik / Stringer

А также новобранцы принесли присягу.

А также новобранцы принесли присягу. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

А также новобранцы принесли присягу.

© photo: Sputnik / Stringer

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

На площадь Свободы вынесли национальный флаг страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Официальные лица Грузии поздравили ветеранов, действующих военнослужащих, новобранцев и каждого жителя страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Погода выдалась дождливая, однако параду и другим мероприятиям это не помешало.

Погода выдалась дождливая, однако параду и другим мероприятиям это не помешало. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Погода выдалась дождливая, однако параду и другим мероприятиям это не помешало.

© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

По случаю праздника на площади Свободы в течение всего дня проходит выставка военной техники.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут представлены различные бронемашины, в том числе грузинского производства.

Тут представлены различные бронемашины, в том числе грузинского производства. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут представлены различные бронемашины, в том числе грузинского производства.

© photo: Sputnik / Stringer

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

А военнослужащие с радостью демонстрируют взрослым и детям свое боевое оружие.

© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer

33-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.

33-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

33-я по счету годовщина обретения независимости страны отмечается масштабными мероприятиями как в столице, так и за ее пределами.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований.

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований.

© photo: Sputnik / Stringer

Вечером в столице пройдет праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады.

Вечером в столице пройдет праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вечером в столице пройдет праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады.

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