https://sputnik-georgia.ru/20240526/vremya-ch-rossiyskie-yadernye-ucheniya-uspekhi-vs-rossii-i-novye-tyazhelye-ognemetnye-sistemy-288104757.html

Время Ч: российские ядерные учения, успехи ВС России и новые тяжелые огнеметные системы

Время Ч: российские ядерные учения, успехи ВС России и новые тяжелые огнеметные системы

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 26.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-26T10:06+0400

2024-05-26T10:06+0400

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Как проходит российское наступление в Харьковской области и на других направлениях? Против кого Россия может применить тактическое ядерное оружие? Почему ТЯО гораздо мощнее и разрушительнее, чем может показаться на первый взгляд? Чем новая версия российской тяжелой огнеметной системы будет отличаться от своих предшественников? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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