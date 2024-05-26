https://sputnik-georgia.ru/20240526/vremya-ch-rossiyskie-yadernye-ucheniya-uspekhi-vs-rossii-i-novye-tyazhelye-ognemetnye-sistemy-288104757.html
Время Ч: российские ядерные учения, успехи ВС России и новые тяжелые огнеметные системы
Время Ч: российские ядерные учения, успехи ВС России и новые тяжелые огнеметные системы
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T10:06+0400
2024-05-26T10:06+0400
2024-05-26T15:06+0400
мультимедиа
видео
россия
в мире
аналитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288104576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd52ad2d9398690bff263994fa30a8ee.jpg
Как проходит российское наступление в Харьковской области и на других направлениях? Против кого Россия может применить тактическое ядерное оружие? Почему ТЯО гораздо мощнее и разрушительнее, чем может показаться на первый взгляд? Чем новая версия российской тяжелой огнеметной системы будет отличаться от своих предшественников? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288104576_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_78068217633e4f07918b1dd0b4abc16e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, видео
Время Ч: российские ядерные учения, успехи ВС России и новые тяжелые огнеметные системы
10:06 26.05.2024 (обновлено: 15:06 26.05.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Как проходит российское наступление в Харьковской области и на других направлениях? Против кого Россия может применить тактическое ядерное оружие?
Почему ТЯО гораздо мощнее и разрушительнее, чем может показаться на первый взгляд? Чем новая версия российской тяжелой огнеметной системы будет отличаться от своих предшественников?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.