https://sputnik-georgia.ru/20240527/ekonomika-gruzii-prodolzhit-rasti--glava-natsbanka-288122895.html
Экономика Грузии продолжит расти – глава Нацбанка
Экономика Грузии продолжит расти – глава Нацбанка
Sputnik Грузия
Нет признаков того, что какой-либо фундаментальный макроэкономический фактор испытывает отрицательную динамику, заявила глава регулятора 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T21:43+0400
2024-05-27T21:43+0400
2024-05-27T21:43+0400
экономика
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натия турнава
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сильный экономический рост в Грузии продолжится и в 2024 году, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По словам главы регулятора, макроэкономические фундаментальные основы сильны. В 2023 году, по предварительным данным, реальный ВВП Грузии увеличился на 7,5%. Важно, что основным драйвером роста стали инвестиции. В частности, вклад инвестиций в экономический рост составил 5,4%. "При этом дефицит текущего счета в 2023 году составил 4,3% ВВП, что является исторически низким показателем. Налицо также структурные изменения в экономике", – отметила Турнава. По ее словам, на фоне существующих сильных макроэкономических показателей и тенденций обменный курс укрепился и сохраняет укрепившуюся позицию. Турнава считает, что нет признаков того, что какой-либо фундаментальный макроэкономический фактор испытывает отрицательную динамику. "Поэтому то краткосрочное изменение вызвано искусственным ажиотажем, негативными ожиданиями, создает ощущение нестабильности, ажиотаж на рынке, на что реагируют участники рынка, но поскольку за этим не стоит ни один фундаментальный фактор, ни с точки зрения экономического, ни с точки зрения притока валюты, поэтому это кратковременный эффект", – заявила она. После резкого падения лари на прошлой неделе до отметки 2,7585 GEL/$1, что было вызвано ажитированным спросом, уже к середине недели курс стабилизировался и достиг отметки 2,7259 GEL/$1. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 мая в размере 2,7246 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Экономика Грузии продолжит расти – глава Нацбанка
Нет признаков того, что какой-либо фундаментальный макроэкономический фактор испытывает отрицательную динамику, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сильный экономический рост в Грузии продолжится и в 2024 году, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
"В 2024 году продолжится сильный экономический рост, а средний экономический рост за первые три месяца 2024 года составляет 7,8%", – заявила Турнава.
По словам главы регулятора, макроэкономические фундаментальные основы сильны. В 2023 году, по предварительным данным, реальный ВВП Грузии увеличился на 7,5%. Важно, что основным драйвером роста стали инвестиции. В частности, вклад инвестиций в экономический рост составил 5,4%.
"При этом дефицит текущего счета в 2023 году составил 4,3% ВВП, что является исторически низким показателем. Налицо также структурные изменения в экономике", – отметила Турнава.
По ее словам, на фоне существующих сильных макроэкономических показателей и тенденций обменный курс укрепился и сохраняет укрепившуюся позицию.
"В 2023 году реальный эффективный курс укрепился на 2,1%, а номинальный эффективный курс укрепился на 14,8%, что также внесло значительный вклад в снижение инфляции", – отметила она.
Турнава считает, что нет признаков того, что какой-либо фундаментальный макроэкономический фактор испытывает отрицательную динамику.
"Поэтому то краткосрочное изменение вызвано искусственным ажиотажем, негативными ожиданиями, создает ощущение нестабильности, ажиотаж на рынке, на что реагируют участники рынка, но поскольку за этим не стоит ни один фундаментальный фактор, ни с точки зрения экономического, ни с точки зрения притока валюты, поэтому это кратковременный эффект", – заявила она.
После резкого падения лари на прошлой неделе до отметки 2,7585 GEL/$1, что было вызвано ажитированным спросом, уже к середине недели курс стабилизировался и достиг отметки 2,7259 GEL/$1.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 мая в размере 2,7246 GEL/$1.