https://sputnik-georgia.ru/20240527/khartiya-prezidenta-zurabishvili-dokazala-pravotu-gruzinskoy-mechty---spiker-parlamenta-288124350.html

Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента

Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента

Sputnik Грузия

Президент в своей хартии в стиле бывшей правящей партии "Единое национальное движение" объявила, что после парламентских выборов 26 октября последуют... 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T22:59+0400

2024-05-27T22:59+0400

2024-05-27T23:25+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483524_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_7fc8f2aeb68d5ec4206363d8dc9287f1.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Хартия президента Грузии стала доказательством того, о чем уже давно говорит правящая партия "Грузинская мечта" – в оппозиции нет никакой фрагментации, и она представляет собой одну радикальную силу, "Единое национальное движение", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. По его словам, президент в своей хартии в стиле бывшей правящей партии "Единое национальное движение" объявила, что после парламентских выборов 26 октября последуют репрессии. Как подчеркнул Папуашвили, оппозиция никак не смогла убедить население, что они представляют собой отдельные партии, и решила вновь собраться "под одной беседкой". О своей готовности подписать новую инициативу Зурабишвили, которая предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", заявили партии "Единое национальное движение", "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Граждане". От подписания хартии на данном этапе отказалась партия "Гирчи". Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" согласна с содержанием хартии по части реформ, но видит необходимость в дополнительных консультациях. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, единое национальное движение, законопроект об иноагентах