https://sputnik-georgia.ru/20240527/lokalnaya-khartiya-voyny--v-gruzinskoy-mechte-otsenili-predlozhenie-prezidenta-288110285.html

"Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента

"Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента

Sputnik Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию" 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T09:01+0400

2024-05-27T09:01+0400

2024-05-27T09:01+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила не "Грузинскую хартию", а "Локальную хартию войны", где избиратели якобы голосуют за Европу, а на самом деле – за "Единое национальное движение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию". Согласно хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, которые проведет укомлектованное ею правительство. После этого, считает президент, в Грузии необходимо провести еще одни, на этот раз досрочные, выборы. Президент предлагает партиям принять решение о подписании документа до 1 июня. По его словам, согласно хартии, в случае победы на выборах "Национальное движение" якобы за год проведет настоящие европейские и демократические реформы, затем высоко прозрачные выборы и очистит ведомства от врагов. "Этот план со своей стороны обеспечит членство в Евросоюзе. Просто невообразимо усомниться хотя бы в одном слове", – написал Мдинарадзе. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия