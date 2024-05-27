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"Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента
"Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента
Sputnik Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию" 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T09:01+0400
2024-05-27T09:01+0400
2024-05-27T09:01+0400
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саломе зурабишвили
мамука мдинарадзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила не "Грузинскую хартию", а "Локальную хартию войны", где избиратели якобы голосуют за Европу, а на самом деле – за "Единое национальное движение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию". Согласно хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, которые проведет укомлектованное ею правительство. После этого, считает президент, в Грузии необходимо провести еще одни, на этот раз досрочные, выборы. Президент предлагает партиям принять решение о подписании документа до 1 июня. По его словам, согласно хартии, в случае победы на выборах "Национальное движение" якобы за год проведет настоящие европейские и демократические реформы, затем высоко прозрачные выборы и очистит ведомства от врагов. "Этот план со своей стороны обеспечит членство в Евросоюзе. Просто невообразимо усомниться хотя бы в одном слове", – написал Мдинарадзе. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
"Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию"
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила не "Грузинскую хартию", а "Локальную хартию войны", где избиратели якобы голосуют за Европу, а на самом деле – за "Единое национальное движение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила партиям подписать составленную ее "Грузинскую хартию". Согласно хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, которые проведет укомлектованное ею правительство. После этого, считает президент, в Грузии необходимо провести еще одни, на этот раз досрочные, выборы. Президент предлагает партиям принять решение о подписании документа до 1 июня.
"Следуя полученному заданию, Саломе Зурабишвили представила не грузинскую, а локальную хартию войны, согласно которой народ должен голосовать за "нацев" (Единое национальное движение) с обещанием того, что народ проголосует не за "нацев", не за войну и зло, а за Европу", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, согласно хартии, в случае победы на выборах "Национальное движение" якобы за год проведет настоящие европейские и демократические реформы, затем высоко прозрачные выборы и очистит ведомства от врагов.
"Этот план со своей стороны обеспечит членство в Евросоюзе. Просто невообразимо усомниться хотя бы в одном слове", – написал Мдинарадзе.
"Грузинская хартия" от президента Зурабишвили
"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекоменадциями, которые должа выполнить Грузия для вступления в ЕС.
1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".
Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.
2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.
Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.
3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.
4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.
Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.