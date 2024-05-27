https://sputnik-georgia.ru/20240527/nam-daet-ukazaniya-lish-gruzinskiy-narod---v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-kritiku-baydena-288122627.html
Нам дает указания лишь грузинский народ – в "Грузинской мечте" ответили на критику Байдена
Нам дает указания лишь грузинский народ – в "Грузинской мечте" ответили на критику Байдена
Sputnik Грузия
Большая часть западной критики мотивирована тем, чтобы средства, которые тратятся в Грузии, оставались скрытыми, считает спикер парламента 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T20:17+0400
2024-05-27T20:17+0400
2024-05-27T20:21+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
джо байден
сша
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286499587_0:85:1912:1162_1920x0_80_0_0_c1cc95428481b7fdbc5c223b989f52b3.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузинский народ, а не народы или власти других стран, дает парламенту страны указания и мандат на принятие того или иного закона, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, комментируя критику закона об "иноагентах" от вице-президента США Камалы Харрис. Вице-президент США Камала Харрис в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава Белого дома Джо Байден с беспокойством наблюдает за событиями в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах". Она подчеркнула, что руководство Соединенных Штатов приветствует вето Зурабишвили, наложенное на закон, и всегда будет на стороне грузинского народа. По словам Папуашвили, 80% грузинского народа выступают за прозрачность, а 60% – за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". "Поэтому мы действуем по велению грузинского народа – это демократия. Мы действуем в национальных интересах нашего народа, которые могут не совпадать с национальными интересами других народов или с интересами вообще. Прозрачность внешнего финансирования отвечает интересам нашего государства и народа", – подчеркнул Папуашвили. По словам спикера, это может идти вразрез с интересами тех, чье финансирование обсуждается, включая финансирование и деньги США и Евросоюза. Именно это, по его словам, показывает, что большая часть западной критики мотивирована тем, чтобы средства, которые тратятся в Грузии, оставались скрытыми. "Мы наверняка знаем, что часть этих средств тратится на политические партии, что является обходом Конституции и закона. Мы также наверняка знаем, что часть средств, которые скрываются, тратится на пропаганду радикальных группировок, продвижение "коктейлей Молотова" и тому подобных проектов", ‐ отметил Папуашвили. Юридический комитет парламента Грузии 27 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и возможность внесения изменений, соответственно вето будет преодолено. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента, далее он будет обнародован на сайте Законодательного вестника Грузии. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286499587_319:0:1912:1195_1920x0_80_0_0_1373365af9d89f0532060e4553cd2b14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , джо байден, сша, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , джо байден, сша, законопроект об иноагентах
Нам дает указания лишь грузинский народ – в "Грузинской мечте" ответили на критику Байдена
20:17 27.05.2024 (обновлено: 20:21 27.05.2024)
Большая часть западной критики мотивирована тем, чтобы средства, которые тратятся в Грузии, оставались скрытыми, считает спикер парламента
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузинский народ, а не народы или власти других стран, дает парламенту страны указания и мандат на принятие того или иного закона, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, комментируя критику закона об "иноагентах" от вице-президента США Камалы Харрис.
Вице-президент США Камала Харрис в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава Белого дома Джо Байден с беспокойством наблюдает за событиями в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах". Она подчеркнула, что руководство Соединенных Штатов приветствует вето Зурабишвили, наложенное на закон, и всегда будет на стороне грузинского народа.
"Парламент Грузии действует по мандату грузинского народа, а не по мандату народа или властей других стран. Грузинский народ – единственный, кто дает нам указания и мандат на принятие закона", – заявил Папуашвили.
По словам Папуашвили, 80% грузинского народа выступают за прозрачность, а 60% – за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Поэтому мы действуем по велению грузинского народа – это демократия. Мы действуем в национальных интересах нашего народа, которые могут не совпадать с национальными интересами других народов или с интересами вообще. Прозрачность внешнего финансирования отвечает интересам нашего государства и народа", – подчеркнул Папуашвили.
По словам спикера, это может идти вразрез с интересами тех, чье финансирование обсуждается, включая финансирование и деньги США и Евросоюза.
"Больше всего меня расстраивает то, что ни в одном заявлении США или различных официальных лиц ЕС я не смог прочитать обещания грузинскому народу о том, что деньги, полученные от Америки и Евросоюза, будут прозрачными и они готовы продемонстрировать подотчетность", – подчеркнул Папуашвили.
Именно это, по его словам, показывает, что большая часть западной критики мотивирована тем, чтобы средства, которые тратятся в Грузии, оставались скрытыми.
"Мы наверняка знаем, что часть этих средств тратится на политические партии, что является обходом Конституции и закона. Мы также наверняка знаем, что часть средств, которые скрываются, тратится на пропаганду радикальных группировок, продвижение "коктейлей Молотова" и тому подобных проектов", ‐ отметил Папуашвили.
Юридический комитет парламента Грузии 27 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций.
Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и возможность внесения изменений, соответственно вето будет преодолено.
Во вторник вопрос преодоления вето президента по закону "О прозрачности иностранного влияния" будет вынесен на пленарное заседание парламента. В случае преодоления вето президента будет принята первоначальная версия законопроекта.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента, далее он будет обнародован на сайте Законодательного вестника Грузии.
Страсти вокруг законопроекта
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.
Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.
Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.