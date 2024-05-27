https://sputnik-georgia.ru/20240527/parlament-gruzii-vvel-zheltyy-uroven-bezopasnosti-288109975.html

Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности

Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности

Sputnik Грузия

Юридический комитет парламента рассмотрит мотивированные замечания президента к закону об "иноагентах" 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T10:52+0400

2024-05-27T10:52+0400

2024-05-27T11:47+0400

новости

грузия

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

вето президента

парламент грузии

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_0:181:3078:1912_1920x0_80_0_0_f7b8de6138ab720e971b55b0f9953e66.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник проходит рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта.Юридический комитет парламента 27 мая рассмотрит в одном чтении как существующий законопроект, так и мотивированные замечания к нему.В парламент могут входить только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого вещателя.В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, вето президента, парламент грузии, законопроект об иноагентах