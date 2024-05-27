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Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности
Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности
Sputnik Грузия
Юридический комитет парламента рассмотрит мотивированные замечания президента к закону об "иноагентах" 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T10:52+0400
2024-05-27T10:52+0400
2024-05-27T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник проходит рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта.Юридический комитет парламента 27 мая рассмотрит в одном чтении как существующий законопроект, так и мотивированные замечания к нему.В парламент могут входить только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого вещателя.В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, вето президента, парламент грузии, законопроект об иноагентах
новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, вето президента, парламент грузии, законопроект об иноагентах
Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности
10:52 27.05.2024 (обновлено: 11:47 27.05.2024)
Юридический комитет парламента рассмотрит мотивированные замечания президента к закону об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник проходит рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.
Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта.
Юридический комитет парламента 27 мая рассмотрит в одном чтении как существующий законопроект, так и мотивированные замечания к нему.
"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурными единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во Дворце парламента Грузии", – сказано в заявлении.
В парламент могут входить только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого вещателя.
В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.
Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.