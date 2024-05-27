https://sputnik-georgia.ru/20240527/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-aktera-tristana-saralidze-288114771.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной актера Тристана Саралидзе

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной актера Тристана Саралидзе

Sputnik Грузия

Последние годы 69-летний артист боролся с тяжелой болезнью 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T15:15+0400

2024-05-27T15:15+0400

2024-05-27T15:15+0400

грузия

новости

боржомский район

ахалдаба

шота руставели

тенгиз абуладзе

ираклий кобахидзе

тбилиси

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1b/288113926_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_4104a479458cdc0e5f92a226d9321c81.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе. Информацию о смерти Саралидзе в социальной сети распространили близкие семьи актера. Известно, что в последнее время 69-летний актер боролся с тяжелой болезнью. "Я выражаю свои соболезнования в связи со смертью грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе. Тристан Саралидзе сумел завоевать всеобщую любовь своим талантом и актерским мастерством. Я сочувствую семье, родственникам и коллегам Тристана Саралидзе", – говорится в соболезновании премьера. Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района. С 1980 года он был актером в Тбилисском государственном академическом драматическом театре имени Шота Руставели. Саралидзе сыграл роли в таких спектаклях, как "Роль для начинающей актрисы", "Обвинительный приговор", "Добрый человек из Сычуани", "Макбет", "Ну и что, что мокрая сирень", "Ламара", "Двенадцатая ночь", "12 разгневанных мужчин", "Сладкий грустный аромат ванили" и другие. В 2010 году ему было присвоено звание почетного гражданина Боржоми. Саралидзе сыграл десятки ролей и в кино. В 1984 году он снялся в культовом фильме "Покаяние" режиссера Тенгиза Абуладзе. А широкую известность Саралидзе принес фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года "Девушка со швейной машинкой". Там он сыграл роль Гигило. Саралидзе также снялся в фильмах "Самые быстрые в мире" и "Любовь в винограднике". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржомский район

ахалдаба

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, боржомский район, ахалдаба, шота руставели, тенгиз абуладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, культура