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Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной актера Тристана Саралидзе
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной актера Тристана Саралидзе
Sputnik Грузия
Последние годы 69-летний артист боролся с тяжелой болезнью 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T15:15+0400
2024-05-27T15:15+0400
2024-05-27T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе. Информацию о смерти Саралидзе в социальной сети распространили близкие семьи актера. Известно, что в последнее время 69-летний актер боролся с тяжелой болезнью. "Я выражаю свои соболезнования в связи со смертью грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе. Тристан Саралидзе сумел завоевать всеобщую любовь своим талантом и актерским мастерством. Я сочувствую семье, родственникам и коллегам Тристана Саралидзе", – говорится в соболезновании премьера. Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района. С 1980 года он был актером в Тбилисском государственном академическом драматическом театре имени Шота Руставели. Саралидзе сыграл роли в таких спектаклях, как "Роль для начинающей актрисы", "Обвинительный приговор", "Добрый человек из Сычуани", "Макбет", "Ну и что, что мокрая сирень", "Ламара", "Двенадцатая ночь", "12 разгневанных мужчин", "Сладкий грустный аромат ванили" и другие. В 2010 году ему было присвоено звание почетного гражданина Боржоми. Саралидзе сыграл десятки ролей и в кино. В 1984 году он снялся в культовом фильме "Покаяние" режиссера Тенгиза Абуладзе. А широкую известность Саралидзе принес фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года "Девушка со швейной машинкой". Там он сыграл роль Гигило. Саралидзе также снялся в фильмах "Самые быстрые в мире" и "Любовь в винограднике". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, боржомский район, ахалдаба, шота руставели, тенгиз абуладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, культура
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной актера Тристана Саралидзе
Последние годы 69-летний артист боролся с тяжелой болезнью
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе.
Информацию о смерти Саралидзе в социальной сети распространили близкие семьи актера. Известно, что в последнее время 69-летний актер боролся с тяжелой болезнью.
"Я выражаю свои соболезнования в связи со смертью грузинского актера театра и кино Тристана Саралидзе. Тристан Саралидзе сумел завоевать всеобщую любовь своим талантом и актерским мастерством. Я сочувствую семье, родственникам и коллегам Тристана Саралидзе", – говорится в соболезновании премьера.
Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района. С 1980 года он был актером в Тбилисском государственном академическом драматическом театре имени Шота Руставели.
Саралидзе сыграл роли в таких спектаклях, как "Роль для начинающей актрисы", "Обвинительный приговор", "Добрый человек из Сычуани", "Макбет", "Ну и что, что мокрая сирень", "Ламара", "Двенадцатая ночь", "12 разгневанных мужчин", "Сладкий грустный аромат ванили" и другие.
В 2010 году ему было присвоено звание почетного гражданина Боржоми.
Саралидзе сыграл десятки ролей и в кино. В 1984 году он снялся в культовом фильме "Покаяние" режиссера Тенгиза Абуладзе. А широкую известность Саралидзе принес фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года "Девушка со швейной машинкой". Там он сыграл роль Гигило.
Саралидзе также снялся в фильмах "Самые быстрые в мире" и "Любовь в винограднике".