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Приостановлена работа ТПП на грузино-армянской границе
Приостановлена работа ТПП на грузино-армянской границе
Sputnik Грузия
Грузовые автомобили перенаправляются на другие таможенные пункты пропуска, расположенные на границе Грузии и Армении – "Ниноцминда" и "Гугути" 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T01:26+0400
2024-05-27T01:26+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В связи со сложной метеорологической обстановкой на армянской стороне временно приостановлена работа таможенного пункта пропуска "Садахло" на грузино-армянской границе, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.Из-за интенсивных осадков 25 и 26 мая уровень воды рек Дебед и Агстев в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на более чем 2 метра, что привело к затоплению близлежащих участков. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли 2 человека, 2 получили ранения."Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии (а также пересекающие госграницу через указанный пункт таможенного контроля физические лица) не могут быть осуществлены", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что грузовые автомобили, осуществляющие международные грузоперевозки, перенаправляются на следующие таможенные пункты пропуска, расположенные на границе Грузии и Армении – "Ниноцминда" и "Гугути".После улучшения погоды и завершения восстановительных работ таможенные пункты пропуска – "Садахло Мотор" и "Садало Железная дорога" – продолжат работать в обычном режиме с полной загрузкой. Соответственно, проезд пассажиров и грузов будет осуществляться бесперебойно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, армения, тпп "садахло", грузино-армянская граница
грузия, новости, экономика, армения, тпп "садахло", грузино-армянская граница
Приостановлена работа ТПП на грузино-армянской границе
01:26 27.05.2024 (обновлено: 01:39 27.05.2024)
Грузовые автомобили перенаправляются на другие таможенные пункты пропуска, расположенные на границе Грузии и Армении – "Ниноцминда" и "Гугути"
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В связи со сложной метеорологической обстановкой на армянской стороне временно приостановлена работа таможенного пункта пропуска "Садахло" на грузино-армянской границе, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.
Из-за интенсивных осадков 25 и 26 мая уровень воды рек Дебед и Агстев в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на более чем 2 метра, что привело к затоплению близлежащих участков. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли 2 человека, 2 получили ранения.
"Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии (а также пересекающие госграницу через указанный пункт таможенного контроля физические лица) не могут быть осуществлены", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что грузовые автомобили, осуществляющие международные грузоперевозки, перенаправляются на следующие таможенные пункты пропуска, расположенные на границе Грузии и Армении – "Ниноцминда" и "Гугути".
После улучшения погоды и завершения восстановительных работ таможенные пункты пропуска – "Садахло Мотор" и "Садало Железная дорога" – продолжат работать в обычном режиме с полной загрузкой. Соответственно, проезд пассажиров и грузов будет осуществляться бесперебойно.