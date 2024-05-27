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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 мая до 2 июня
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 мая до 2 июня
Sputnik Грузия
Максимальная температура воздуха на неделе будет 30 градусов, прогнозируют метеорологи 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T13:13+0400
2024-05-27T13:13+0400
2024-05-27T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную, дождливую, а местами ясную погоду. В понедельник, 27 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. Во вторник, 28 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:30. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра – 5-10 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:25. В среду, 29 мая, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. К вечеру прогнозируют облачность, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26. В четверг, 30 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют утром преимущественно ясную погоду, а со второй половины дня – облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. В пятницу, 31 мая, днем в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, а к вечеру облачность и осадки. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28. В субботу, 1 июня, погода вновь ухудшится, целый день ожидаются облачность и дожди. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В воскресенье, 2 июня, в Тбилиси синоптики ожидают преимущественно ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:27. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 мая до 2 июня
Максимальная температура воздуха на неделе будет 30 градусов, прогнозируют метеорологи
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную, дождливую, а местами ясную погоду.
В понедельник, 27 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:25.
Во вторник, 28 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:30. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла.
Скорость ветра – 5-10 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:25.
В среду, 29 мая, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. К вечеру прогнозируют облачность, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:26.
В четверг, 30 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют утром преимущественно ясную погоду, а со второй половины дня – облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:27.
В пятницу, 31 мая, днем в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, а к вечеру облачность и осадки. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем прогреется до 30 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.
В субботу, 1 июня, погода вновь ухудшится, целый день ожидаются облачность и дожди. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:29.
В воскресенье, 2 июня, в Тбилиси синоптики ожидают преимущественно ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:27.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:29.