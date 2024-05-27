https://sputnik-georgia.ru/20240527/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-27-maya-do-2-iyunya-288111229.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 мая до 2 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 мая до 2 июня

Sputnik Грузия

Максимальная температура воздуха на неделе будет 30 градусов, прогнозируют метеорологи 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T13:13+0400

2024-05-27T13:13+0400

2024-05-27T13:13+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

прогноз погоды

погода

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/52/237545204_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_09b2e9d31120dcd50881b2526e2f11e4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную, дождливую, а местами ясную погоду. В понедельник, 27 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. Во вторник, 28 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:30. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра – 5-10 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:25. В среду, 29 мая, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. К вечеру прогнозируют облачность, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26. В четверг, 30 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют утром преимущественно ясную погоду, а со второй половины дня – облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. В пятницу, 31 мая, днем в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, а к вечеру облачность и осадки. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28. В субботу, 1 июня, погода вновь ухудшится, целый день ожидаются облачность и дожди. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В воскресенье, 2 июня, в Тбилиси синоптики ожидают преимущественно ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:27. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, погода, грузия, новости, тбилиси