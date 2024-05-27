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ТПП на границе Грузии и Армении заработал в обычном режиме

ТПП на границе Грузии и Армении заработал в обычном режиме

Sputnik Грузия

Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T14:14+0400

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тпп "садахло"

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Садахло" на грузино-армянской границе заработал в обычном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Из-за интенсивных осадков 25 и 26 мая уровень воды рек Дебед и Агстев в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на более чем два метра, что привело к затоплению близлежащих участков. Вышедшая из своего русла река затопила территорию, прилегающую к таможенному пункту "Железная дорога Садахло", расположенному в Марнеульском районе Квемо Картли. Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении.По предварительным данным, в результате стихийного бедствия в Армении погибли два человека, еще двое пострадали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, грузия, новости, экономика, тпп "садахло"