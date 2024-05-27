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ТПП на границе Грузии и Армении заработал в обычном режиме
ТПП на границе Грузии и Армении заработал в обычном режиме
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Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T14:14+0400
2024-05-27T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Садахло" на грузино-армянской границе заработал в обычном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Из-за интенсивных осадков 25 и 26 мая уровень воды рек Дебед и Агстев в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на более чем два метра, что привело к затоплению близлежащих участков. Вышедшая из своего русла река затопила территорию, прилегающую к таможенному пункту "Железная дорога Садахло", расположенному в Марнеульском районе Квемо Картли. Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении.По предварительным данным, в результате стихийного бедствия в Армении погибли два человека, еще двое пострадали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, грузия, новости, экономика, тпп "садахло"
армения, грузия, новости, экономика, тпп "садахло"
ТПП на границе Грузии и Армении заработал в обычном режиме
Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Садахло" на грузино-армянской границе заработал в обычном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Из-за интенсивных осадков 25 и 26 мая уровень воды рек Дебед и Агстев в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на более чем два метра, что привело к затоплению близлежащих участков. Вышедшая из своего русла река затопила территорию, прилегающую к таможенному пункту "Железная дорога Садахло", расположенному в Марнеульском районе Квемо Картли. Накануне ночью пункт пропуска закрыли из-за непогоды в Армении.
"Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через указанные пункты таможенного пропуска, проходят бесперебойно, с полной нагрузкой", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате стихийного бедствия в Армении погибли два человека, еще двое пострадали.