https://sputnik-georgia.ru/20240527/transnatsionalnoe-prestuplenie---obvinyaemyy-sel-v-tyurmu-a-postradavshemu-vernuli-dengi-288125102.html

Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги

Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги

Sputnik Грузия

Злоумышленники втерлись в доверие к иностранцам и убедили перечислить около 2 миллионов долларов на счет фиктивного предприятия в Грузии 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T23:39+0400

2024-05-27T23:39+0400

2024-05-27T23:56+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными по делу о транснациональном преступлении, мошенничестве и легализации денег в крупном размере одного гражданина страны и компанию, говорится в сообщении генпрокуратуры.Сторона обвинения доказала на суде, что члены преступной группировки разместили в интернете рекламу с предложением получить большие проценты в случае вложения денег в некий финансовый институт. Согласно материалам следствия, злоумышленники установили связь с заинтересованными лицами, а именно с иностранными гражданами, втерлись к ним в доверие и обманом убедили перечислить около 2 миллионов долларов на банковский счет фиктивного предприятия, основанного в Грузии ныне осужденным. Далее осужденный и его сообщники перечислили часть полученных преступным путем денег на их зарубежные банковские счета, вследствие чего легализовали около 1 760 000 долларов.Суд приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов, а юридическое лицо лишил права деятельности на 10 лет и обязал выплатить штраф в 150 тысяч лари (около 55 тысяч долларов). Находящиеся на банковском счету компании 250 тысяч долларов были заморожены, а после возвращены пострадавшему. Остальная сумма была передана государству. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд