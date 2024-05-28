Голубая лагуна и цветущая пустыня: победители конкурса Milky Way photographer of the year

Снимок "Молниеносное озеро" фотографа Тома Рэйа, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Молниеносное озеро" фотографа Тома Рэйа, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Радужная долина" фотографа Бэйли Фарли, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Радужная долина" фотографа Бэйли Фарли, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Цветение пустыни" фотографа Марцина Заяца, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Цветение пустыни" фотографа Марцина Заяца, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Мать Можжевельник" фотографа Бенджамина Бараката, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.
Снимок "Мать Можжевельник" фотографа Бенджамина Бараката, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.
Снимок "Атмосферный фейерверк" фотографа Жюльена Лутена, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Атмосферный фейерверк" фотографа Жюльена Лутена, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Цветущее бутылочное дерево" фотографа Розица Димитрова, вошедший в список 25 лучших фотографий.
Снимок "Цветущее бутылочное дерево" фотографа Розица Димитрова, вошедший в список 25 лучших фотографий.
Снимок "Голубая лагуна под звездами", фотографа Юрия Белецкого, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Голубая лагуна под звездами", фотографа Юрия Белецкого, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Таджинасте" фотографа Максимилиана Хёфлинга, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Таджинасте" фотографа Максимилиана Хёфлинга, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Ясный прием" фотографа Франческо Далл’Олмо, вошедший в список 25 лучших снимков.
Снимок "Ясный прием" фотографа Франческо Далл’Олмо, вошедший в список 25 лучших снимков.
Снимок "Люпеновые мечты" фотографа Брандта Райдера, вошедший в список 25 лучших снимков.
Снимок "Люпеновые мечты" фотографа Брандта Райдера, вошедший в список 25 лучших снимков.
Снимок "Время снов Мунго" фотографа Джона Раттера, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Время снов Мунго" фотографа Джона Раттера, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.
Снимок "Суета жизни" фотографа Михаила Минькова, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.
Снимок "Суета жизни" фотографа Михаила Минькова, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.