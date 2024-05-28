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Голубая лагуна и цветущая пустыня: победители конкурса Milky Way photographer of the year
Голубая лагуна и цветущая пустыня: победители конкурса Milky Way photographer of the year
Sputnik Грузия
Опубликованы фотографии-победители конкурса 2024 Milky Way Photographer of the Year. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки природного явления 28.05.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс

Голубая лагуна и цветущая пустыня: победители конкурса Milky Way photographer of the year

11:52 28.05.2024
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Опубликованы фотографии-победители конкурса 2024 Milky Way Photographer of the Year. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки природного явления
© photo : Tom Rae/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Молниеносное озеро" фотографа Тома Рэйа, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Молниеносное озеро&quot; фотографа Тома Рэйа, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Tom Rae/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Молниеносное озеро" фотографа Тома Рэйа, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Baillie Farley/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Радужная долина" фотографа Бэйли Фарли, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Радужная долина&quot; фотографа Бэйли Фарли, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
2/12
© photo : Baillie Farley/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Радужная долина" фотографа Бэйли Фарли, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Marcin Zajac//Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Цветение пустыни" фотографа Марцина Заяца, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Цветение пустыни&quot; фотографа Марцина Заяца, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Marcin Zajac//Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Цветение пустыни" фотографа Марцина Заяца, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Benjamin Barakat/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Мать Можжевельник" фотографа Бенджамина Бараката, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.

Снимок &quot;Мать Можжевельник&quot; фотографа Бенджамина Бараката, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Benjamin Barakat/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Мать Можжевельник" фотографа Бенджамина Бараката, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.

© photo : Julien Looten/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Атмосферный фейерверк" фотографа Жюльена Лутена, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Атмосферный фейерверк&quot; фотографа Жюльена Лутена, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Julien Looten/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Атмосферный фейерверк" фотографа Жюльена Лутена, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Rositsa Dimitrova/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Цветущее бутылочное дерево" фотографа Розица Димитрова, вошедший в список 25 лучших фотографий.

Снимок &quot;Цветущее бутылочное дерево&quot; фотографа Розица Димитрова, вошедший в список 25 лучших фотографий. - Sputnik Грузия
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© photo : Rositsa Dimitrova/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Цветущее бутылочное дерево" фотографа Розица Димитрова, вошедший в список 25 лучших фотографий.

© photo : Yuri Beletsky/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Голубая лагуна под звездами", фотографа Юрия Белецкого, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Голубая лагуна под звездами&quot;, фотографа Юрия Белецкого, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Yuri Beletsky/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Голубая лагуна под звездами", фотографа Юрия Белецкого, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Maximilian Höfling/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Таджинасте" фотографа Максимилиана Хёфлинга, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Таджинасте&quot; фотографа Максимилиана Хёфлинга, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Maximilian Höfling/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Таджинасте" фотографа Максимилиана Хёфлинга, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Francesco Dall’Olmo/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Ясный прием" фотографа Франческо Далл’Олмо, вошедший в список 25 лучших снимков.

Снимок &quot;Ясный прием&quot; фотографа Франческо Далл’Олмо, вошедший в список 25 лучших снимков. - Sputnik Грузия
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© photo : Francesco Dall’Olmo/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Ясный прием" фотографа Франческо Далл’Олмо, вошедший в список 25 лучших снимков.

© photo : Brandt Ryder/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Люпеновые мечты" фотографа Брандта Райдера, вошедший в список 25 лучших снимков.

Снимок &quot;Люпеновые мечты&quot; фотографа Брандта Райдера, вошедший в список 25 лучших снимков. - Sputnik Грузия
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© photo : Brandt Ryder/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Люпеновые мечты" фотографа Брандта Райдера, вошедший в список 25 лучших снимков.

© photo : John Rutter/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Время снов Мунго" фотографа Джона Раттера, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

Снимок &quot;Время снов Мунго&quot; фотографа Джона Раттера, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : John Rutter/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Время снов Мунго" фотографа Джона Раттера, вошедший в список 25 лучших фотографий конкурса.

© photo : Mihail Minkov/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Суета жизни" фотографа Михаила Минькова, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.

Снимок &quot;Суета жизни&quot; фотографа Михаила Минькова, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса. - Sputnik Грузия
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© photo : Mihail Minkov/Milky Way photographer of the year 2024

Снимок "Суета жизни" фотографа Михаила Минькова, вошедший в список 25 лучших снимков конкурса.

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