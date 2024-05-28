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СВО: необратимое развитие российского наступления

СВО: необратимое развитие российского наступления

Sputnik Грузия

Инициаторы и спонсоры конфликта – США и НАТО – сейчас в стратегическом тупике, ведь ВСУ деградируют, а западные войска, арсеналы и ресурсы не позволяют... 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T21:48+0400

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Майское наступление российских войск планомерно уничтожает позиции ВСУ на нескольких участках фронта, освобождает от бандеровцев новые территории и населенные пункты.За минувшие двое суток российские войска освободили на разных направлениях населенные пункты Архангельское (в 25 км к западу от Горловки), Нетайлово и Уманское (в 10 км западнее Авдеевки), Берестовое и Ивановку (в 15 км от Купянска).Кроме того, в Харьковской области группировка войск "Север" успешно продвигается в глубину обороны противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Липцы, Гранов и Константиновка.В Донбассе продолжаются бои в центральных городских кварталах Красногоровки.Новый комбинированный удар 26 мая гиперзвуковыми "Кинжалами", крылатыми ракетами Х-101 и Х-55 по авиабазе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области – подготовка к приему обещанных Киеву натовских истребителей F-16. Кроме того, здесь эпизодически базируются оставшиеся украинские Су-24М – носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP EG.Между тем, вероятный прорыв российских войск южнее Волчанска угрожает формированием большого "котла" для Купянской группировки ВСУ. Положение украинской армии становится все более тяжелым, процесс объективно необратим, этого не отрицают в Киеве и Вашингтоне.По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24700 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, более 16 тысяч танков и других бронемашин, 11 тысяч артиллерийских оружий и РСЗО украинской армии, включая натовские поставки.Невероятная "производительность труда" ВС России подсказывает, что скорость наступления – не самоцель, а часть стратегии демилитаризации/денацификации Украины, и еще целой группы агрессивных государств Европы, Северной Америки.Выбор НАТО, которого нетИздание The American Conservative заметило: "Российские войска не продвигаются быстро на востоке и юго-востоке, потому что стратегия заключается не в захвате больших участков украинской земли или осаде крупных городов, а в медленном истощении украинских сил на нескольких участках фронта, с использованием российского доминирования в огневой мощи".Дискуссии в Европе отражают крайнюю степень агрессивного безрассудства. Под прицелом "Сарматов" Вашингтон несколько дистанцируется от украинского "эпицентра", и все же не возражает против прямой вовлеченности ряда союзников в войну с Россией.Опереточные армии, скудные военные арсеналы и немощный ВПК европейских стран НАТО объективно не позволяют сообща навалиться на "русского медведя", и все же для дерзкой (безумной) попытки нового блицкрига имеются (в совокупности) более 1,8 млн военнослужащих, 300 истребителей-бомбардировщиков, 1900 танков, 12 тысяч БМП и БТР, 1440 САУ и 530 РСЗО.Оценки разнятся. Боеготовность войск альянса неочевидна, однако для старта в Третью мировую – оружия вполне достаточно. Опасную "мышиную возню" натовских армий на украинском ТВД или на "Балтийском фронте" Москве придется пресекать решительно и очень жестко.Тактическое, огневое и технологическое доминирование ВС РФ на украинском ТВД безусловно. Россия ежегодно производит 4,5 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм – в три раза больше, чем все страны НАТО, включая США (и потребности ВСУ удовлетворены лишь на треть).И не ради громких заголовков в западных газетах ВС России и Беларуси с 21 мая отрабатывают применение тактического ядерного оружия, к которому относятся боеголовки мощностью до 300 килотонн (двадцать "Хиросим") и ракеты дальностью до 5500 км. Вся Европа – под прицелом неотразимых гиперзвуковых "Искандеров", "Кинжалов", и крылатых ракет Х-102.Даже украинский самозванец (после 20 мая) Владимир Зеленский осознает, что в отношениях с РФ западные страны оставляют "двери приоткрытыми" на случай, если "вдруг Украина проиграет войну". Как будто изначально были возможны были иные варианты.Из "опустошенного Харькова" Зеленский вчера призвал руководителей США и КНР (почему-то лишь на английском) спасти его шкуру на антироссийском собрании фриков в Швейцарии.Иллюзий быть не должно. Непоколебимая (даже после позорного пинка афганских талибов) убежденность Запада в своем военном превосходстве ведет лишь к позорному поражению в прокси-конфликте или в прямой войне с Россией.Условия нового мира продиктует победитель, а не собрание политических гномов в швейцарских Альпах.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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