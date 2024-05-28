https://sputnik-georgia.ru/20240528/chto-nuzhno-znat-grazhdanam-gruzii-vo-vremya-poezdki-v-kitay-bez-viz-288135016.html

Что нужно знать гражданам Грузии во время поездки в Китай без виз?

Что нужно знать гражданам Грузии во время поездки в Китай без виз?

Sputnik Грузия

Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T16:08+0400

2024-05-28T16:08+0400

2024-05-28T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Грузии на территории Китая продлению не подлежит, за исключением случаев, связанных с гуманитарными целями и форс-мажорными обстоятельствами, говорится в информации на сайте министерства иностранных дел Грузии. Безвизовый режим Грузии с Китаем вступил в силу с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Соглашение не распространяется на граждан Грузии, которые планируют находиться на территории КНР более 30 дней, или проживать, или начать работать, учиться, или заниматься деятельностью в СМИ или другой деятельностью, требующей предварительного разрешения соответствующих властей КНР. В таких случаях гражданин Грузии обязан получить визу соответствующей категории перед отъездом, отмечено в сообщении министерства иностранных дел. Тем, кто желает отправиться в Китай, следует учитывать следующее: При пересечении государственной границы КНР вы должны иметь при себе паспорт, срок действия которого должен превышать срок пребывания в Китае как минимум на шесть месяцев, бронь в отеле и туристическую страховку. На территории КНР ограничено использование различных социальных сетей и мобильных платформ. Система электронных платежей Alipay и WeChat Pay широко распространена в стране. При этом пополнить электронный кошелек на WeChat Pay можно только с помощью китайской банковской карты. Alipay можно пополнить с помощью любой иностранной карты. В случае совершения правонарушения в КНР на гражданина Грузии распространяются нормы китайского законодательства. Консульская служба Грузии оказывает помощь гражданам в рамках полномочий, предоставленных законом. В КНР запрещена фото-видеосъемка военных, правительственных и специальных зданий, за исключением случаев, когда это заранее согласовано с соответствующими службами. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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