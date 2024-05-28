https://sputnik-georgia.ru/20240528/chto-obespechivaet-stabilnost-tsen-v-gruzii--mnenie-glavy-natsbanka-288125603.html

Что обеспечивает стабильность цен в Грузии – мнение главы Нацбанка

Что обеспечивает стабильность цен в Грузии – мнение главы Нацбанка

Sputnik Грузия

Учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики, заявила глава регулятора 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T18:58+0400

2024-05-28T18:58+0400

2024-05-28T18:58+0400

экономика

новости

грузия

натия турнава

национальный банк грузии

инфляция

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Своевременная реакция Национального банка Грузии в плане ужесточения или смягчения монетарной политики, обеспечила стабильность цен в стране, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25, а мае – до 8%. По ее словам, снижению инфляции способствовало укрепление курса лари, что, наряду с постепенным снижением воздействия внешних шоков, привело к снижению импортной инфляции и снижению общей инфляции. Также, по информации главы регулятора, учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики. В начале 2023 года ставка монетарной политики составляла 11%, а к концу года ее постепенно снизили на 1,5 процентных пункта до 9,5%. Как отметила Турнава, Нацбанк активно следит за экономическими тенденциями и мировыми событиями, и готов реагировать на меняющуюся конъюнктуру, при необходимости смягчать или ужесточать монетарную политику. "Таким образом мы сохраняем главную основу экономического благополучия – стабильность цен", – заключила она. По данным статистики, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составила 1,5% при целевом показателе 3%. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует Нацбанк, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется в этих пределах. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования