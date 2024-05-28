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Что обеспечивает стабильность цен в Грузии – мнение главы Нацбанка
Что обеспечивает стабильность цен в Грузии – мнение главы Нацбанка
Sputnik Грузия
Учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики, заявила глава регулятора 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T18:58+0400
2024-05-28T18:58+0400
экономика
новости
грузия
натия турнава
национальный банк грузии
инфляция
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Своевременная реакция Национального банка Грузии в плане ужесточения или смягчения монетарной политики, обеспечила стабильность цен в стране, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25, а мае – до 8%. По ее словам, снижению инфляции способствовало укрепление курса лари, что, наряду с постепенным снижением воздействия внешних шоков, привело к снижению импортной инфляции и снижению общей инфляции. Также, по информации главы регулятора, учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики. В начале 2023 года ставка монетарной политики составляла 11%, а к концу года ее постепенно снизили на 1,5 процентных пункта до 9,5%. Как отметила Турнава, Нацбанк активно следит за экономическими тенденциями и мировыми событиями, и готов реагировать на меняющуюся конъюнктуру, при необходимости смягчать или ужесточать монетарную политику. "Таким образом мы сохраняем главную основу экономического благополучия – стабильность цен", – заключила она. По данным статистики, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составила 1,5% при целевом показателе 3%. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3%. Как прогнозирует Нацбанк, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется в этих пределах. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования

Что обеспечивает стабильность цен в Грузии – мнение главы Нацбанка

18:58 28.05.2024
© Courtesy of National Bank of GeorgiaИ.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава
И.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2024
© Courtesy of National Bank of Georgia
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Учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Своевременная реакция Национального банка Грузии в плане ужесточения или смягчения монетарной политики, обеспечила стабильность цен в стране, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25, а мае – до 8%.

"Стабильность цен была обеспечена адекватной и своевременной реакцией Национального банка как в сторону ужесточения монетарной политики, так и в сторону ее последующего смягчения. С начала 2023 года инфляционные ожидания и изменение цен на продукцию местного производства имели тенденцию к снижению и в последнее время нормализовались около целевого трехпроцентного показателя", – заявила Турнава.

По ее словам, снижению инфляции способствовало укрепление курса лари, что, наряду с постепенным снижением воздействия внешних шоков, привело к снижению импортной инфляции и снижению общей инфляции.
Также, по информации главы регулятора, учитывая инфляционные тенденции и инфляционный прогноз, Нацбанк с начала 2023 года начал отходить от жесткой монетарной политики. В начале 2023 года ставка монетарной политики составляла 11%, а к концу года ее постепенно снизили на 1,5 процентных пункта до 9,5%.

"После того, как мы убедились, что инфляционное давление устранено и инфляционные ожидания и инфляция продукции местного производства стабильно близки к целевому уровню, мы перешли к более активной фазе нормализации монетарной политики. С начала 2024 года мы снизили ставку монетарной политики в общей сложности на 1,5 процентных пункта", – пояснила Турнава.

Как отметила Турнава, Нацбанк активно следит за экономическими тенденциями и мировыми событиями, и готов реагировать на меняющуюся конъюнктуру, при необходимости смягчать или ужесточать монетарную политику.
"Таким образом мы сохраняем главную основу экономического благополучия – стабильность цен", – заключила она.
По данным статистики, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составила 1,5% при целевом показателе 3%. В апреле общий уровень цен увеличился на 1,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3%.
Как прогнозирует Нацбанк, при прочих равных условиях инфляция в первой половине 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и после стабилизируется в этих пределах.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
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