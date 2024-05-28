https://sputnik-georgia.ru/20240528/dayte-deputatam-i-sotrudnikam-parlamenta-pokinut-zdanie--obraschenie-mvd-gruzii-288141186.html

Дайте депутатам и сотрудникам парламента покинуть здание – обращение МВД Грузии

Дайте депутатам и сотрудникам парламента покинуть здание – обращение МВД Грузии

Sputnik Грузия

Полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры... 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T19:30+0400

2024-05-28T19:30+0400

2024-05-28T20:11+0400

грузия

политика

новости

сгб

специальная следственная служба

мвд грузии

парламент грузии

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288142565_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1954ac1c078ce5420801dd856345feff.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции дать возможность депутатам и сотрудникам парламента беспрепятственно покинуть здание законодательного органа и мирно выражать свой протест против закона "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. МВД отмечает, что полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии.C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.Между тем Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сгб, специальная следственная служба, мвд грузии, парламент грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах