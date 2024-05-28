https://sputnik-georgia.ru/20240528/dayte-deputatam-i-sotrudnikam-parlamenta-pokinut-zdanie--obraschenie-mvd-gruzii-288141186.html
Дайте депутатам и сотрудникам парламента покинуть здание – обращение МВД Грузии
Дайте депутатам и сотрудникам парламента покинуть здание – обращение МВД Грузии
Sputnik Грузия
Полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры... 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T19:30+0400
2024-05-28T19:30+0400
2024-05-28T20:11+0400
грузия
политика
новости
сгб
специальная следственная служба
мвд грузии
парламент грузии
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288142565_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1954ac1c078ce5420801dd856345feff.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции дать возможность депутатам и сотрудникам парламента беспрепятственно покинуть здание законодательного органа и мирно выражать свой протест против закона "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. МВД отмечает, что полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии.C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.Между тем Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288142565_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_72b0a51e46294435d07273d356eb9813.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, сгб, специальная следственная служба, мвд грузии, парламент грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, сгб, специальная следственная служба, мвд грузии, парламент грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Дайте депутатам и сотрудникам парламента покинуть здание – обращение МВД Грузии
19:30 28.05.2024 (обновлено: 20:11 28.05.2024)
Полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры, говорится в обращении
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции дать возможность депутатам и сотрудникам парламента беспрепятственно покинуть здание законодательного органа и мирно выражать свой протест против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций.
"Министерство внутренних дел призывает организаторов и участников акции, исходя из того, что завершается пленарное заседание парламента в законодательном органе, дать возможность находящимся в здании депутатам и сотрудникам аппарата парламента беспрепятственно покинуть здание и продолжить протест в мирной обстановке", – говорится в заявлении.
МВД отмечает, что полиция незамедлительно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушающих общественный порядок лиц будут применены предусмотренные законом меры.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.
Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.
Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и его обнародуют на сайте Законодательного вестника Грузии.
C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент.
Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.
Между тем Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции.