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Грузия получит дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

Грузия получит дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на... 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T17:15+0400

2024-05-28T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начала работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хоть эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. Стоимость строительства газосборника составит 20 миллионов евро. Проект подразумевает строительство на свалке специальной инфраструктуры, которая не позволит газу (метану) попадать в воздух. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию. Для осуществления проекта будет выбран на основе тендера международный консультант, который вместе с компанией "Тбилсервис групп" и ЕБРР подготовит документацию, на основании которой будет объявлен международный тендер на строительство самого газосборника. Предполагается, что строительство начнется с 2025 года. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место. В начале 2024 года ЕБРР и мэрия Тбилиси подписали соглашение о строительстве на полигоне в Диди Лило завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала. Также на полигоне Лило планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему. Кроме того, мэрия Тбилиси параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начала поиск альтернативного места для новой мусорной свалки. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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