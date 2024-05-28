Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240528/gruziya-poluchit-dopolnitelno-20-mln-evro-na-modernizatsiyu-svalki-v-tbilisi-288137572.html
Грузия получит дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси
Грузия получит дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на... 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T17:15+0400
2024-05-28T17:24+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
андриа басилая
тбилсервис групп
ебрр
лило
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24454/35/244543575_6:0:2241:1257_1920x0_80_0_0_15f616d7c3bdc26356c2155283b7f57f.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начала работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хоть эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. Стоимость строительства газосборника составит 20 миллионов евро. Проект подразумевает строительство на свалке специальной инфраструктуры, которая не позволит газу (метану) попадать в воздух. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию. Для осуществления проекта будет выбран на основе тендера международный консультант, который вместе с компанией "Тбилсервис групп" и ЕБРР подготовит документацию, на основании которой будет объявлен международный тендер на строительство самого газосборника. Предполагается, что строительство начнется с 2025 года. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место. В начале 2024 года ЕБРР и мэрия Тбилиси подписали соглашение о строительстве на полигоне в Диди Лило завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала. Также на полигоне Лило планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему. Кроме того, мэрия Тбилиси параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начала поиск альтернативного места для новой мусорной свалки. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
лило
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24454/35/244543575_286:0:1962:1257_1920x0_80_0_0_0db5cdd081bcd48db66ffbee59ffb151.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, тбилиси, андриа басилая, тбилсервис групп, ебрр, лило
грузия, новости, экономика, тбилиси, андриа басилая, тбилсервис групп, ебрр, лило

Грузия получит дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

17:15 28.05.2024 (обновлено: 17:24 28.05.2024)
© Sputnik / Alex ShlamovМусорная свалка в поселке Лило. Из серии "Журналист меняет профессию - мусорщик"
Мусорная свалка в поселке Лило. Из серии Журналист меняет профессию - мусорщик - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило.
Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начала работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хоть эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило.
Газ из мусора - ноу-хау в столице Грузии
Газ из мусора - ноу-хау в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2024
Газ из мусора - ноу-хау в столице Грузии
Стоимость строительства газосборника составит 20 миллионов евро. Проект подразумевает строительство на свалке специальной инфраструктуры, которая не позволит газу (метану) попадать в воздух. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию.
Для осуществления проекта будет выбран на основе тендера международный консультант, который вместе с компанией "Тбилсервис групп" и ЕБРР подготовит документацию, на основании которой будет объявлен международный тендер на строительство самого газосборника. Предполагается, что строительство начнется с 2025 года.

"В столице стартовала реформа управления отходами, которая включает в себя множество компонентов", – отметил глава компании "Тбилсервис групп" Андрия Басилая.

Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.
В начале 2024 года ЕБРР и мэрия Тбилиси подписали соглашение о строительстве на полигоне в Диди Лило завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала.
Также на полигоне Лило планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему.
Кроме того, мэрия Тбилиси параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начала поиск альтернативного места для новой мусорной свалки.
На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0