https://sputnik-georgia.ru/20240528/kogo-putin-schitaet-legitimnoy-vlastyu-na-ukraine-288140486.html

Кого Путин считает легитимной властью на Украине

Кого Путин считает легитимной властью на Украине

Sputnik Грузия

Украинские власти в текущем году отказались проводить президентские выборы, сославшись на сложную ситуацию внутри государства 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T18:55+0400

2024-05-28T18:55+0400

2024-05-28T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Украинские власти не захотели проводить выборы президента, потому что пришлось бы отменить закон о военном положении, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, если бы у украинских властей было желание провести в стране выборы президента, то нужно было бы отменить закон о военном положении."... Провести выборы, но они не захотели этого делать", – сказал президент РФ.Путин пояснил, что в украинской Конституции прописано продление полномочий Верховной Рады в случае непроведения выборов, но там нет слов о продлении полномочий президента.Ранее Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти 3 марта 2024 года, мотивировав это военным положением в стране. Срок, до которого должны были пройти очередные президентские выборы на Украине, закончился 21 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, в мире, новости, владимир путин, верховная рада, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины