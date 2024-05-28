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Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2024 года снизился на 33,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 084,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 231,9 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2024 года снизились на 24,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 49,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2024 года поступило денежных переводов на 69,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За четыре месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 114,5 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2024 года снизился на 33,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 084,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
231,9
-72,3
Италия
180,7
11,0
США
170,3
31,8
Греция
80,4
6,6
Израиль
79,3
14,6
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 231,9 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в марте снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2024 года снизились на 24,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
49,1
-69,3
США
46,3
35,4
Италия
45,8
12,1
Греция
21,9
7,4
Германия
20,7
15,0
В апреле из России перечислено 49,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2024 года поступило денежных переводов на 69,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В апреле из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За четыре месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 114,5 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года.