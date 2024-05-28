https://sputnik-georgia.ru/20240528/migranty-stali-menshe-perevodit-v-gruziyu-deneg--novaya-statistika-288120267.html

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T09:01+0400

2024-05-28T09:01+0400

2024-05-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2024 года снизился на 33,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 084,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 231,9 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2024 года снизились на 24,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 49,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2024 года поступило денежных переводов на 69,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За четыре месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 114,5 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии