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Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T09:01+0400
2024-05-28T09:01+0400
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денежные переводы
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2024 года снизился на 33,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 084,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 231,9 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2024 года снизились на 24,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 49,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2024 года поступило денежных переводов на 69,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За четыре месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 114,5 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

09:01 28.05.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2024 года снизился на 33,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 084,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

231,9

-72,3

Италия

180,7

11,0

США

170,3

31,8

Греция

80,4

6,6

Израиль

79,3

14,6

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 231,9 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в марте снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2024 года снизились на 24,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

49,1

-69,3

США

46,3

35,4

Италия

45,8

12,1

Греция

21,9

7,4

Германия

20,7

15,0

В апреле из России перечислено 49,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2024 года поступило денежных переводов на 69,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В апреле из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За четыре месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 114,5 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года.
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