https://sputnik-georgia.ru/20240528/natsbank-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-288136506.html

Нацбанк продал доллары на валютном аукционе

Нацбанк продал доллары на валютном аукционе

Sputnik Грузия

Нацбанк выставил на аукцион 60 миллионов долларов, но купили только 48,7 миллиона долларов 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T15:01+0400

2024-05-28T15:01+0400

2024-05-28T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7829 GEL/$1.Регулятор выставил на аукцион 60 миллионов долларов, но купили только 48,7 миллиона долларов.Нацбанк также провел валютный аукцион 16 мая, на котором продал 60 миллионов долларов, а средневзвешенный курс составил 2,758 GEL/$1.Накануне лари обесценился на 1,6%. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 28 мая составил 2,768 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, bloomberg, курс доллара, национальный банк грузии