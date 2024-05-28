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Обильные осадки в Тбилиси спровоцировали обвал земли и падение деревьев
Обильные осадки в Тбилиси спровоцировали обвал земли и падение деревьев
Sputnik Грузия
Жители Восточной Грузии с 25 мая борются с последствиями обильных осадков, специальные службы ведут подсчет ущерба 28.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Обильные осадки, обрушившиеся на столицу, вызвали проблемы в различных районах Тбилиси, в частности зафиксированы случаи падения деревьев и обвала земли, сообщили в пресс-службе мэрии. Жители Восточной Грузии с 25 мая борются с последствиями обильных осадков, специальные службы ведут подсчет ущерба. В воскресенье, 26 мая, в Тбилиси паводки вызвали разлив реки Вере в Тбилиси, в результате чего поток воды подхватил и унес автомобиль с водителем. Спасателям удалось вызволить жителя столицы. Также городские власти опровергли информацию, распространенную в Сети, о том, что уровень воды в ущелье реки Вере находится на критическом пределе. "По данным Национального агентства по охране окружающей среды, уровень воды в ущелье Вере и других реках по всей Грузии начал снижаться", – сообщили в мэрии. В ущелье реки Вере установлены специальные защитные решетки, которые систематически проверяются и очищаются. Кроме того, после стихии 2015 года было сформировано русло реки Вере, проведены работы по укреплению берегов. Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня грязевой поток сносил все на своем пути. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мэрия тбилиси
Обильные осадки в Тбилиси спровоцировали обвал земли и падение деревьев
22:35 28.05.2024 (обновлено: 22:44 28.05.2024)
Жители Восточной Грузии с 25 мая борются с последствиями обильных осадков, специальные службы ведут подсчет ущерба
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Обильные осадки, обрушившиеся на столицу, вызвали проблемы в различных районах Тбилиси, в частности зафиксированы случаи падения деревьев и обвала земли, сообщили в пресс-службе мэрии.
Жители Восточной Грузии с 25 мая борются с последствиями обильных осадков, специальные службы ведут подсчет ущерба. В воскресенье, 26 мая, в Тбилиси паводки вызвали разлив реки Вере в Тбилиси, в результате чего поток воды подхватил и унес автомобиль с водителем. Спасателям удалось вызволить жителя столицы.
"В Глданском районе в поселении Гиоргицминда из-за обвала массы земли пришлось переселить семью из жилого дома в гостиницу. По всем проблемным направлениям проводятся соответствующие работы", – сообщили в мэрии.
Также городские власти опровергли информацию, распространенную в Сети, о том, что уровень воды в ущелье реки Вере находится на критическом пределе.
"По данным Национального агентства по охране окружающей среды, уровень воды в ущелье Вере и других реках по всей Грузии начал снижаться", – сообщили в мэрии.
В ущелье реки Вере установлены специальные защитные решетки, которые систематически проверяются и очищаются.
Кроме того, после стихии 2015 года было сформировано русло реки Вере, проведены работы по укреплению берегов.
"Соответственно, нынешняя ситуация в долине реки Вере не представляет угрозы", – отмечается в заявлении мэрии Тбилиси.
Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня грязевой поток сносил все на своем пути. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести.