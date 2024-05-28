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Программу развития сельского хозяйства надо пересмотреть – эксперт

Программу развития сельского хозяйства надо пересмотреть – эксперт

Sputnik Грузия

Стратегию развития сельского хозяйства и села в Грузии надо пересмотреть, чтобы отрасль развивалась более динамично 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T19:50+0400

2024-05-28T19:50+0400

2024-05-28T19:58+0400

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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Цопурашвили принял участие в пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – рынки сбыта и перспективы"."В первую очередь надо проанализировать, что мы сделали в течение трех лет, чтобы выяснить, какие у нас достижения в этом деле. Не главное тратить столько денег, а надо создавать все возможности для того, чтобы сельское хозяйство динамично, системно развивалось. Ему нужны реформы, а не просто фрагментная трата денег. Нам надо менять стратегию и перейти к другой фазе. Надо иметь целевые программы, нацеленные на результат, а не просто активности в разных направлениях", – считает Цопурашвили.План действий стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2024-2027 годы был утвержден на заседании правительства. Общая стоимость проектов составляет 4,3 миллиарда лари, из которых 4,16 миллиарда лари – средства, предоставленные соответствующими ассигнованиями государственного бюджета Грузии, и 118,9 миллиона лари – средства, привлеченные от донорских организаций и международных партнеров.Стратегия развития сельского хозяйства и села на 2021-2027 годы предусматривает использование потенциала сельского хозяйства и преодоление существующих вызовов. План действий стратегии на 2024-2027 годы создан на основе имеющегося опыта и анализа ситуации.

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