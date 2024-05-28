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Проливные дожди и паводки – стихия бушует в нескольких регионах Грузии

Проливные дожди и паводки – стихия бушует в нескольких регионах Грузии

Sputnik Грузия

Из-за проливных дождей из берегов вышли реки в Восточной Грузии 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T12:53+0400

2024-05-28T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Непрекращающиеся дожди создали проблемы жителям нескольких регионов Грузии – Кахети, Квемо Картли и Шида Картли, где вышедшие из берегов реки затопили дороги, дома и приусадебные участки. Жители Восточной Грузии с 25 мая борются с последствиями обильных осадков, специальные службы ведут подсчет ущерба.В Кахети особенно пострадали Телавский, Ахметский и Лагодехский районы. В зоне стихии работает тяжелая техника. Были повреждены линии электропередачи и газопроводы. Движение транспорта ограничено. В Квемо Картли выход из берегов рек затронул десятки семей. Затоплены дома и улицы в 20 селах трех районов. В частности, в Болниси ущерб нанесен жителям улиц Борчало и Сулхан-Саба Орбелиани. В течение всего дня в районе стихийного бедствия находились спасательные бригады и специальные группы для оценки ущерба. Рыночная площадь Болниси также была затоплена. Продукты, одежда, предметы быта были полностью уничтожены водой. Ущерб нанесен десяткам торговцев. В селе Карачмугало спасатели вывезли на вертолете девять человек с территории отеля "Марани". Также с помощью вертолета погранполиции спасатели перевезли в безопасное место человека, который не смог вернуться в населенный пункт из-за разлива реки. Ликвидационные работы велись весь день и в поселке Церовани. В зоне бедствия с утра тяжелая техника очищала затопленную территорию и главную дорогу. Непрекращающегося дожди создали проблемы и Каспском районе (регион Шида Картли). Из-за разлива реки Ксани было затоплено село Тваури. Оползневые процессы развились в селах Цинареха и Кватахеви. На месте работает тяжелая техника, проезжая часть уже расчищена. В результате стихии пострадали девять сел Тианети. Была повреждена дорожная инфраструктура, около 100 семей оказались отрезанными от внешнего мира. Также были повреждены линии электропередачи, из-за чего более 600 абонентов столкнулись с проблемами электроснабжения. При необходимости местные власти готовы предоставить всем пострадавшим семьям временное жилье. Идет процесс подсчета ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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