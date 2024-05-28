https://sputnik-georgia.ru/20240528/sbornaya-gruzii-vyletela-na-sbory-v-avstriyu-pered-nachalom-debyutnogo-evro-2024-288139031.html

Сборная Грузии вылетела на сборы в Австрию перед началом дебютного Евро-2024

Сборная Грузии вылетела на сборы в Австрию перед началом дебютного Евро-2024

Sputnik Грузия

Перед началом чемпионата Европы сборная проведет товарищеский матч против Черногории 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T18:02+0400

2024-05-28T18:02+0400

2024-05-28T18:02+0400

спорт

грузия

новости

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260250969_0:27:1654:957_1920x0_80_0_0_e95ef8c37a52ae42ffee3ce4a1489bb2.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сборная Грузии по футболу с 28 мая будет готовиться к товарищескому матчу и дебютному чемпионату Европы в австрийском городе Гайнберг, сообщили в Федерации футбола Грузии. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Несколько футболистов сборной вылетели в Австрию на сборы из Тбилиси, основная же часть прибудет в Гайнбург из городов клубов, за которые они выступают. Перед началом чемпионата Европы сборная проведет товарищеский матч против Черногории. Встреча пройдет 9 июня в Подгорице. В рамках группового этапа чемпионата Европы грузинские футболисты проведут три игры: 18 июня в Дортмунде команда встретится со сборной Турции, 22 июня в Гамбурге соперником сборной Грузии станет Чехия. Заключительный матч группового этапа национальная команда проведет 26 июня в Гельзенкирхене против Португалии. Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Кроме того, специально для болельщиков государство субсидировало цены на авиабилеты в те города Германии, где сборная отыграет свои матчи. Всего субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитано на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта, а до одной тысячи – из аэропорта в Кутаиси. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу