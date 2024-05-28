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Сделать шаги, но оставаться при своих принципах – эксперт об отношениях Грузии и Запада
Сделать шаги, но оставаться при своих принципах – эксперт об отношениях Грузии и Запада
Sputnik Грузия
Запад играет важную роль в развитии экономики Грузии, а возникшие разногласия в связи с принятием закона об "иноагентах" могут быть решены с принятием... 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T17:21+0400
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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Цопурашвили принял участие в пресс-конференции на тему "Сельское хозяйство Грузии – рынки сбыта и перспективы"."Я не ожидаю, что наши отношения с Западом станут настолько проблематичными. Я просил правительство, чтобы снизить эту напряженность, надо сделать конкретные политические шаги, но оставаться на своих принципах. Не знаю, насколько это получится. Однозначно, что эта турбулентность, которая есть в стране, никому не выгодна", – заявил Цопурашвили.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Кроме того, власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
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мультимедиа, видео, грузия, сша, израиль, австралия, оон, нато, совет европы, экономика, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, грузия, сша, израиль, австралия, оон, нато, совет европы, экономика, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
Сделать шаги, но оставаться при своих принципах – эксперт об отношениях Грузии и Запада
17:21 28.05.2024 (обновлено: 17:25 28.05.2024)
Запад играет важную роль в развитии экономики Грузии, а возникшие разногласия в связи с принятием закона об "иноагентах" могут быть решены с принятием конкретных решений, не в ущерб своим принципам
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Цопурашвили принял участие в пресс-конференции на тему "Сельское хозяйство Грузии – рынки сбыта и перспективы".
"Я не ожидаю, что наши отношения с Западом станут настолько проблематичными. Я просил правительство, чтобы снизить эту напряженность, надо сделать конкретные политические шаги, но оставаться на своих принципах. Не знаю, насколько это получится. Однозначно, что эта турбулентность, которая есть в стране, никому не выгодна", – заявил Цопурашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.
Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Кроме того, власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.