https://sputnik-georgia.ru/20240528/shkolniki-v-gruzii-stali-chasche-kurit-elektronnye-sigarety--antitabachniki-byut-trevogu-288126074.html

Школьники в Грузии стали чаще курить электронные сигареты – антитабачники бьют тревогу

Школьники в Грузии стали чаще курить электронные сигареты – антитабачники бьют тревогу

Sputnik Грузия

Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T20:33+0400

2024-05-28T20:33+0400

2024-05-28T20:33+0400

новости

грузия

общество

георгий бахтуридзе

закон "о контроле табака"

антитабачная политика

антитабачное законодательство

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одноразовой электронной сигаретой в Грузии пользуется каждый третий подросток в Грузии, заявил председатель "Альянса контроля табака" Георгий Бахтуридзе. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах. По информации Бахтуридзе, по данным 2016 года распространенность табачных изделий и сигарет среди несовершеннолетних находилась на уровне 18%. По состоянию на 2020 год этот показатель значительно снизился до 12%. В отрасли наблюдалось снижение потребления как среди детей, так и среди населения в целом (в 2016 году потребление составляло 33%, по данным 2020 года оно стало 27%, т. е. спад в обществе в целом составил 6%, объем потребления табака снизился на 15%, т. е. рынок сократился на 15%), отметил он. Бахтуридзе отметил, что, несмотря на то, что в период пандемии незаконные действия табачной отрасли сократились, с 2021 года они начали массово нелегально продвигать новые продукты. Как пояснил Бахтуридзе, электронные сигареты представлены в виде жидкости, и вместе с никотином содержат ароматизаторы, химические добавки, которые придают этому продукту вкусовые свойства, и именно этими ароматами и привлекают детей и молодежь. "Растворителем этих веществ является глицерин. Глицерин на первый взгляд безопасен и мы используем его с медицинской точки зрения, но как только эти компоненты нагреваются выше 100 градусов, они трансформируются в токсины, канцерогены, т. е. в агенты, вызывающие рак. Безопасная доза не установлена", – заявил Бахутридзе. Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов, которые будут существенными для индустрии. Ежемесячно на торговых объектах возникает около 300-400 нарушений, и в среднем табачную отрасль штрафуют где-то на 800 тысяч -1 миллион лари каждый месяц, но для табачников это того стоит. В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство