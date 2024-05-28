https://sputnik-georgia.ru/20240528/shkolniki-v-gruzii-stali-chasche-kurit-elektronnye-sigarety--antitabachniki-byut-trevogu-288126074.html
Школьники в Грузии стали чаще курить электронные сигареты – антитабачники бьют тревогу
Школьники в Грузии стали чаще курить электронные сигареты – антитабачники бьют тревогу
Sputnik Грузия
Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T20:33+0400
2024-05-28T20:33+0400
2024-05-28T20:33+0400
новости
грузия
общество
георгий бахтуридзе
закон "о контроле табака"
антитабачная политика
антитабачное законодательство
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одноразовой электронной сигаретой в Грузии пользуется каждый третий подросток в Грузии, заявил председатель "Альянса контроля табака" Георгий Бахтуридзе. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах. По информации Бахтуридзе, по данным 2016 года распространенность табачных изделий и сигарет среди несовершеннолетних находилась на уровне 18%. По состоянию на 2020 год этот показатель значительно снизился до 12%. В отрасли наблюдалось снижение потребления как среди детей, так и среди населения в целом (в 2016 году потребление составляло 33%, по данным 2020 года оно стало 27%, т. е. спад в обществе в целом составил 6%, объем потребления табака снизился на 15%, т. е. рынок сократился на 15%), отметил он. Бахтуридзе отметил, что, несмотря на то, что в период пандемии незаконные действия табачной отрасли сократились, с 2021 года они начали массово нелегально продвигать новые продукты. Как пояснил Бахтуридзе, электронные сигареты представлены в виде жидкости, и вместе с никотином содержат ароматизаторы, химические добавки, которые придают этому продукту вкусовые свойства, и именно этими ароматами и привлекают детей и молодежь. "Растворителем этих веществ является глицерин. Глицерин на первый взгляд безопасен и мы используем его с медицинской точки зрения, но как только эти компоненты нагреваются выше 100 градусов, они трансформируются в токсины, канцерогены, т. е. в агенты, вызывающие рак. Безопасная доза не установлена", – заявил Бахутридзе. Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов, которые будут существенными для индустрии. Ежемесячно на торговых объектах возникает около 300-400 нарушений, и в среднем табачную отрасль штрафуют где-то на 800 тысяч -1 миллион лари каждый месяц, но для табачников это того стоит. В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство
новости, грузия, общество, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство
Школьники в Грузии стали чаще курить электронные сигареты – антитабачники бьют тревогу
Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Одноразовой электронной сигаретой в Грузии пользуется каждый третий подросток в Грузии, заявил председатель "Альянса контроля табака" Георгий Бахтуридзе.
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах.
"Началась тенденция употребления электронных сигарет с самого раннего возраста. Эту продукцию пробуют дети примерно 8-9 лет. По нашим последним данным, по экспертным наблюдениям, примерно каждый третий ребенок с разной интенсивностью употребляет электронные сигареты. Это имеет катастрофические последствия для общественного здравоохранения", – заявил Бахтуридзе в пресс-клубе "Квира".
По информации Бахтуридзе, по данным 2016 года распространенность табачных изделий и сигарет среди несовершеннолетних находилась на уровне 18%. По состоянию на 2020 год этот показатель значительно снизился до 12%.
В отрасли наблюдалось снижение потребления как среди детей, так и среди населения в целом (в 2016 году потребление составляло 33%, по данным 2020 года оно стало 27%, т. е. спад в обществе в целом составил 6%, объем потребления табака снизился на 15%, т. е. рынок сократился на 15%), отметил он.
Бахтуридзе отметил, что, несмотря на то, что в период пандемии незаконные действия табачной отрасли сократились, с 2021 года они начали массово нелегально продвигать новые продукты.
По информации эксперта, если сравнивать вред обычного табака, электронных сигарет или нагреваемых табачных изделий, то на основе прошлогодних данных был проведен метаанализ, то есть сравнены сотни исследований, на основе которых было установлено, что заболевания, вызываемые потреблением обычного табака в тот же период времени, находится почти на том же уровне, что и электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия.
Как пояснил Бахтуридзе, электронные сигареты представлены в виде жидкости, и вместе с никотином содержат ароматизаторы, химические добавки, которые придают этому продукту вкусовые свойства, и именно этими ароматами и привлекают детей и молодежь.
"Растворителем этих веществ является глицерин. Глицерин на первый взгляд безопасен и мы используем его с медицинской точки зрения, но как только эти компоненты нагреваются выше 100 градусов, они трансформируются в токсины, канцерогены, т. е. в агенты, вызывающие рак. Безопасная доза не установлена", – заявил Бахутридзе.
Для сокращения потребления табака в Грузии Бахтуридзе назвал ряд необходимых мер, в том числе и увеличение штрафов, которые будут существенными для индустрии.
Эксперт пояснил, что сегодня штрафные санкции в торговых объектах составляют от 1 до 5 тысяч лари, а за нарушение правил курения – от 500 лари, в случае повторения – 1 тысяча лари лари, а затем 2 тысячи лари.
Ежемесячно на торговых объектах возникает около 300-400 нарушений, и в среднем табачную отрасль штрафуют где-то на 800 тысяч -1 миллион лари каждый месяц, но для табачников это того стоит.
В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона.
В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты.
Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами.
В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других.
Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.