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В Грузии раскрыли дело о фейковых кроссовках Nike - обнаружено 28 тысяч пар
В Грузии раскрыли дело о фейковых кроссовках Nike - обнаружено 28 тысяч пар
Sputnik Грузия
Задержанному иностранцу грозит до двух лет лишения свободы 28.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-28T17:37+0400
2024-05-28T17:37+0400
2024-05-28T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Иностранный гражданин привлечен к уголовной ответственности за подделку товарного знака Nike в Грузии, сообщили в Следственной служба Минфина Грузии. По данным следствия, у обвиняемого в Тбилиси был цех, где на дешевые кроссовки, привезенные из-за рубежа, нанятые им люди наносили отличительные знаки компании Nike. В результате обыска из цеха и магазина удалось изъять более 28 тысяч "фейковых" кроссовок и 61 563 логотипа бренда. Иностранному гражданину грозит до двух лет тюрьмы за фальсификацию товарного знака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия
новости, грузия, происшествия
В Грузии раскрыли дело о фейковых кроссовках Nike - обнаружено 28 тысяч пар
Задержанному иностранцу грозит до двух лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Иностранный гражданин привлечен к уголовной ответственности за подделку товарного знака Nike в Грузии, сообщили в Следственной служба Минфина Грузии.
По данным следствия, у обвиняемого в Тбилиси был цех, где на дешевые кроссовки, привезенные из-за рубежа, нанятые им люди наносили отличительные знаки компании Nike.
В результате обыска из цеха и магазина удалось изъять более 28 тысяч "фейковых" кроссовок и 61 563 логотипа бренда.
Иностранному гражданину грозит до двух лет тюрьмы за фальсификацию товарного знака.