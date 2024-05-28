https://sputnik-georgia.ru/20240528/v-gruzii-raskryli-delo-o-feykovykh-krossovkakh-nike---obnaruzheno-28-tysyach-par-288139205.html

В Грузии раскрыли дело о фейковых кроссовках Nike - обнаружено 28 тысяч пар

В Грузии раскрыли дело о фейковых кроссовках Nike - обнаружено 28 тысяч пар

Sputnik Грузия

Задержанному иностранцу грозит до двух лет лишения свободы 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T17:37+0400

2024-05-28T17:37+0400

2024-05-28T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Иностранный гражданин привлечен к уголовной ответственности за подделку товарного знака Nike в Грузии, сообщили в Следственной служба Минфина Грузии. По данным следствия, у обвиняемого в Тбилиси был цех, где на дешевые кроссовки, привезенные из-за рубежа, нанятые им люди наносили отличительные знаки компании Nike. В результате обыска из цеха и магазина удалось изъять более 28 тысяч "фейковых" кроссовок и 61 563 логотипа бренда. Иностранному гражданину грозит до двух лет тюрьмы за фальсификацию товарного знака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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