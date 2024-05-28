https://sputnik-georgia.ru/20240528/zakon-ob-inoagentakh-privedet-k-regressu-gruzii-na-puti-v-es---zayavlenie-evrokomissii-288143412.html

Закон об "иноагентах" приведет к регрессу Грузии на пути в ЕС – заявление Еврокомиссии

Закон об "иноагентах" приведет к регрессу Грузии на пути в ЕС – заявление Еврокомиссии

Sputnik Грузия

Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния" и проигнорировать... 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T20:43+0400

2024-05-28T20:43+0400

2024-05-28T20:50+0400

грузия

политика

новости

жозеп боррель

еврокомиссия

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" приведет к регрессу Грузии по выполнению трех из девяти условий для начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз, говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и 9 новых условий, при выполнении которых ЕС откроет процесс переговоров со страной по поводу вступления. Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния" и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон, отмечено в заявлении. При этом в заявлении отмечено, что ЕС рассматривает вопрос реагирования на принятие закона. "Евросоюз и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события", – говорится в заявлении. По мнению Еврокомиссии, до сих власти Грузии не уделили достаточно политического внимания для существенного прогресса по девяти шагам. Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент. Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. Между тем Специальная следственная служба уже начала расследование о превышении силовиками силы против участников акции. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, жозеп боррель, еврокомиссия, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах