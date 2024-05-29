Эверест и его рекорды в фотографиях
Первыми, кому удалось покорить Эверест, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей: они поднялись на вершину 29 мая 1953 года.
Первыми, кому удалось покорить Эверест, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей: они поднялись на вершину 29 мая 1953 года.
Первой женщиной, достигшей белоснежной вершины, стала японка Дзюнко Табеи. Она собрала команду, известную как Экспедиция японских женщин на Эверест, ее возглавила Эйко Хисано.
Первой женщиной, достигшей белоснежной вершины, стала японка Дзюнко Табеи. Она собрала команду, известную как Экспедиция японских женщин на Эверест, ее возглавила Эйко Хисано.
Мировой рекорд по длительности пребывания на Эвересте принадлежит шерпу Бабу Чири: 6 мая 1999 года он провел на вершине 20 часов и 24 минуты без дополнительного кислорода и без сна.
Мировой рекорд по длительности пребывания на Эвересте принадлежит шерпу Бабу Чири: 6 мая 1999 года он провел на вершине 20 часов и 24 минуты без дополнительного кислорода и без сна.
Французский сноубордист Марко Сиффреди поднялся на вершину 23 мая 2001 года и первым спустился с нее на сноуборде. Спуск до базового лагеря занял 2,5 часа.
Французский сноубордист Марко Сиффреди поднялся на вершину 23 мая 2001 года и первым спустился с нее на сноуборде. Спуск до базового лагеря занял 2,5 часа.
Первую в истории свадьбу на высочайшей вершине мира сыграли непальская альпинистка Мони Мулепати и шерпа Пемпа Дордже.
Первую в истории свадьбу на высочайшей вершине мира сыграли непальская альпинистка Мони Мулепати и шерпа Пемпа Дордже.
Японская альпинистка Тамаэ Ватанабэ вошла в историю, став в 2012 году самой старой женщиной (на тот момент ей было 72 года), покорившей самую высокую гору в мире. При этом она побила рекорд, установленный ею же за десять лет до этого.
Японская альпинистка Тамаэ Ватанабэ вошла в историю, став в 2012 году самой старой женщиной (на тот момент ей было 72 года), покорившей самую высокую гору в мире. При этом она побила рекорд, установленный ею же за десять лет до этого.
Старейшим человеком на горе стал японец Юичиро Миура, совершивший восхождение 23 мая 2013 года (тогда ему было 80 лет). Перед покорением вершины Миура перенес четыре операции на сердце.
Старейшим человеком на горе стал японец Юичиро Миура, совершивший восхождение 23 мая 2013 года (тогда ему было 80 лет). Перед покорением вершины Миура перенес четыре операции на сердце.
Самой юной представительницей прекрасного пола на Эвересте стала 13-летняя Пурна Малават, достигшая пика 25 мая 2014 года.
Самой юной представительницей прекрасного пола на Эвересте стала 13-летняя Пурна Малават, достигшая пика 25 мая 2014 года.
Ся Бою стал вторым инвалидом с двумя ампутированными конечностями, поднявшимся на "крышу мира". Во время первой попытки в 1975 году он отдал свой спальный мешок товарищу, а сам получил обморожение. В 1996 году у него обнаружили лимфому – это форма рака крови, пришлось ампутировать голени. Излечившись от рака, он предпринял еще три попытки подняться на гору – в 2014, 2015 и 2016 годах. Пика он достиг 14 мая 2018 года в возрасте 69 лет.
Ся Бою стал вторым инвалидом с двумя ампутированными конечностями, поднявшимся на "крышу мира". Во время первой попытки в 1975 году он отдал свой спальный мешок товарищу, а сам получил обморожение. В 1996 году у него обнаружили лимфому – это форма рака крови, пришлось ампутировать голени. Излечившись от рака, он предпринял еще три попытки подняться на гору – в 2014, 2015 и 2016 годах. Пика он достиг 14 мая 2018 года в возрасте 69 лет.
Рекордсмен среди иностранцев по количеству покорений – британец Кентон Кул. 12 мая 2024 он поднялся на вершину в 18-й раз.
Рекордсмен среди иностранцев по количеству покорений – британец Кентон Кул. 12 мая 2024 он поднялся на вершину в 18-й раз.
Мировой рекордсмен по количеству подъемов – шерпа Ками Рита. 54-летний альпинист, известный как "Человек Эвереста", достиг вершины самой высокой горы в мире в рекордный 30-й раз 22 мая, спустя три десятилетия после своего первого восхождения.
Мировой рекордсмен по количеству подъемов – шерпа Ками Рита. 54-летний альпинист, известный как "Человек Эвереста", достиг вершины самой высокой горы в мире в рекордный 30-й раз 22 мая, спустя три десятилетия после своего первого восхождения.
Непальская альпинистка и фотожурналистка Пурнима Шреста стала первой женщиной, трижды взошедшей на вершину за один сезон – 12, 19 и 25 мая 2024 года.
Непальская альпинистка и фотожурналистка Пурнима Шреста стала первой женщиной, трижды взошедшей на вершину за один сезон – 12, 19 и 25 мая 2024 года.