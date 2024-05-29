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Эверест и его рекорды в фотографиях
Эверест и его рекорды в фотографиях
Sputnik Грузия
Легендарная вершина в Гималаях не один десяток лет манит альпинистов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как покоряли Эверест 29.05.2024, Sputnik Грузия
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Эверест (Джомолунгма) – высочайшая вершина земного шара, согласно данным, полученным в 2020 году, ее высота составляет 8848,86 метра. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа КНР.До первого успешного восхождения в 1953 году к вершине мира пытались подобраться около 50 экспедиций с 1920-х годов. С тех пор количество их росло в невероятной прогрессии.В годовщину первого покорения Эвереста Sputnik Грузия вспоминает самые выдающиеся достижения, которые с ним связаны.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Эверест и его рекорды в фотографиях

14:56 29.05.2024
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Легендарная вершина в Гималаях не один десяток лет манит альпинистов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как покоряли Эверест
Эверест (Джомолунгма) – высочайшая вершина земного шара, согласно данным, полученным в 2020 году, ее высота составляет 8848,86 метра. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа КНР.
До первого успешного восхождения в 1953 году к вершине мира пытались подобраться около 50 экспедиций с 1920-х годов. С тех пор количество их росло в невероятной прогрессии.
В годовщину первого покорения Эвереста Sputnik Грузия вспоминает самые выдающиеся достижения, которые с ним связаны.
CC BY-SA 3.0 / Jamling Tenzing Norgay / Edmund Hillary and Tenzing Norgay

Первыми, кому удалось покорить Эверест, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей: они поднялись на вершину 29 мая 1953 года.

Первыми, кому удалось покорить Эверест, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей: они поднялись на вершину 29 мая 1953 года. - Sputnik Грузия
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CC BY-SA 3.0 / Jamling Tenzing Norgay / Edmund Hillary and Tenzing Norgay

Первыми, кому удалось покорить Эверест, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей: они поднялись на вершину 29 мая 1953 года.

© AP Photo / Tabei Kikaku Co. Ltd

Первой женщиной, достигшей белоснежной вершины, стала японка Дзюнко Табеи. Она собрала команду, известную как Экспедиция японских женщин на Эверест, ее возглавила Эйко Хисано.

Первой женщиной, достигшей белоснежной вершины, стала японка Дзюнко Табеи. Она собрала команду, известную как Экспедиция японских женщин на Эверест, ее возглавила Эйко Хисано. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Tabei Kikaku Co. Ltd

Первой женщиной, достигшей белоснежной вершины, стала японка Дзюнко Табеи. Она собрала команду, известную как Экспедиция японских женщин на Эверест, ее возглавила Эйко Хисано.

© AFP 2024 / Devendra Man Singh

Мировой рекорд по длительности пребывания на Эвересте принадлежит шерпу Бабу Чири: 6 мая 1999 года он провел на вершине 20 часов и 24 минуты без дополнительного кислорода и без сна.

Мировой рекорд по длительности пребывания на Эвересте принадлежит шерпу Бабу Чири: 6 мая 1999 года он провел на вершине 20 часов и 24 минуты без дополнительного кислорода и без сна. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Devendra Man Singh

Мировой рекорд по длительности пребывания на Эвересте принадлежит шерпу Бабу Чири: 6 мая 1999 года он провел на вершине 20 часов и 24 минуты без дополнительного кислорода и без сна.

© AFP 2024 / Jean-Marc Porte

Французский сноубордист Марко Сиффреди поднялся на вершину 23 мая 2001 года и первым спустился с нее на сноуборде. Спуск до базового лагеря занял 2,5 часа.

Французский сноубордист Марко Сиффреди поднялся на вершину 23 мая 2001 года и первым спустился с нее на сноуборде. Спуск до базового лагеря занял 2,5 часа. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Jean-Marc Porte

Французский сноубордист Марко Сиффреди поднялся на вершину 23 мая 2001 года и первым спустился с нее на сноуборде. Спуск до базового лагеря занял 2,5 часа.

© AP Photo / Binod Joshi

Первую в истории свадьбу на высочайшей вершине мира сыграли непальская альпинистка Мони Мулепати и шерпа Пемпа Дордже.

Первую в истории свадьбу на высочайшей вершине мира сыграли непальская альпинистка Мони Мулепати и шерпа Пемпа Дордже. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Binod Joshi

Первую в истории свадьбу на высочайшей вершине мира сыграли непальская альпинистка Мони Мулепати и шерпа Пемпа Дордже.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Японская альпинистка Тамаэ Ватанабэ вошла в историю, став в 2012 году самой старой женщиной (на тот момент ей было 72 года), покорившей самую высокую гору в мире. При этом она побила рекорд, установленный ею же за десять лет до этого.

Японская альпинистка Тамаэ Ватанабэ вошла в историю, став в 2012 году самой старой женщиной (на тот момент ей было 72 года), покорившей самую высокую гору в мире. При этом она побила рекорд, установленный ею же за десять лет до этого. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Японская альпинистка Тамаэ Ватанабэ вошла в историю, став в 2012 году самой старой женщиной (на тот момент ей было 72 года), покорившей самую высокую гору в мире. При этом она побила рекорд, установленный ею же за десять лет до этого.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Старейшим человеком на горе стал японец Юичиро Миура, совершивший восхождение 23 мая 2013 года (тогда ему было 80 лет). Перед покорением вершины Миура перенес четыре операции на сердце.

Старейшим человеком на горе стал японец Юичиро Миура, совершивший восхождение 23 мая 2013 года (тогда ему было 80 лет). Перед покорением вершины Миура перенес четыре операции на сердце. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Старейшим человеком на горе стал японец Юичиро Миура, совершивший восхождение 23 мая 2013 года (тогда ему было 80 лет). Перед покорением вершины Миура перенес четыре операции на сердце.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Самой юной представительницей прекрасного пола на Эвересте стала 13-летняя Пурна Малават, достигшая пика 25 мая 2014 года.

Самой юной представительницей прекрасного пола на Эвересте стала 13-летняя Пурна Малават, достигшая пика 25 мая 2014 года. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Prakash Mathema

Самой юной представительницей прекрасного пола на Эвересте стала 13-летняя Пурна Малават, достигшая пика 25 мая 2014 года.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Ся Бою стал вторым инвалидом с двумя ампутированными конечностями, поднявшимся на "крышу мира". Во время первой попытки в 1975 году он отдал свой спальный мешок товарищу, а сам получил обморожение. В 1996 году у него обнаружили лимфому – это форма рака крови, пришлось ампутировать голени. Излечившись от рака, он предпринял еще три попытки подняться на гору – в 2014, 2015 и 2016 годах. Пика он достиг 14 мая 2018 года в возрасте 69 лет.

Ся Бою стал вторым инвалидом с двумя ампутированными конечностями, поднявшимся на &quot;крышу мира&quot;. Во время первой попытки в 1975 году он отдал свой спальный мешок товарищу, а сам получил обморожение. В 1996 году у него обнаружили лимфому – это форма рака крови, пришлось ампутировать голени. Излечившись от рака, он предпринял еще три попытки подняться на гору – в 2014, 2015 и 2016 годах. Пика он достиг 14 мая 2018 года в возрасте 69 лет. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Ся Бою стал вторым инвалидом с двумя ампутированными конечностями, поднявшимся на "крышу мира". Во время первой попытки в 1975 году он отдал свой спальный мешок товарищу, а сам получил обморожение. В 1996 году у него обнаружили лимфому – это форма рака крови, пришлось ампутировать голени. Излечившись от рака, он предпринял еще три попытки подняться на гору – в 2014, 2015 и 2016 годах. Пика он достиг 14 мая 2018 года в возрасте 69 лет.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Рекордсмен среди иностранцев по количеству покорений – британец Кентон Кул. 12 мая 2024 он поднялся на вершину в 18-й раз.

Рекордсмен среди иностранцев по количеству покорений – британец Кентон Кул. 12 мая 2024 он поднялся на вершину в 18-й раз. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

Рекордсмен среди иностранцев по количеству покорений – британец Кентон Кул. 12 мая 2024 он поднялся на вершину в 18-й раз.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Мировой рекордсмен по количеству подъемов – шерпа Ками Рита. 54-летний альпинист, известный как "Человек Эвереста", достиг вершины самой высокой горы в мире в рекордный 30-й раз 22 мая, спустя три десятилетия после своего первого восхождения.

Мировой рекордсмен по количеству подъемов – шерпа Ками Рита. 54-летний альпинист, известный как &quot;Человек Эвереста&quot;, достиг вершины самой высокой горы в мире в рекордный 30-й раз 22 мая, спустя три десятилетия после своего первого восхождения. - Sputnik Грузия
11/12
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Мировой рекордсмен по количеству подъемов – шерпа Ками Рита. 54-летний альпинист, известный как "Человек Эвереста", достиг вершины самой высокой горы в мире в рекордный 30-й раз 22 мая, спустя три десятилетия после своего первого восхождения.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Непальская альпинистка и фотожурналистка Пурнима Шреста стала первой женщиной, трижды взошедшей на вершину за один сезон – 12, 19 и 25 мая 2024 года.

Непальская альпинистка и фотожурналистка Пурнима Шреста стала первой женщиной, трижды взошедшей на вершину за один сезон – 12, 19 и 25 мая 2024 года. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Непальская альпинистка и фотожурналистка Пурнима Шреста стала первой женщиной, трижды взошедшей на вершину за один сезон – 12, 19 и 25 мая 2024 года.

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