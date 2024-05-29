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Эверест и его рекорды в фотографиях

Эверест и его рекорды в фотографиях

Sputnik Грузия

Легендарная вершина в Гималаях не один десяток лет манит альпинистов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как покоряли Эверест 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T14:56+0400

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Эверест (Джомолунгма) – высочайшая вершина земного шара, согласно данным, полученным в 2020 году, ее высота составляет 8848,86 метра. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа КНР.До первого успешного восхождения в 1953 году к вершине мира пытались подобраться около 50 экспедиций с 1920-х годов. С тех пор количество их росло в невероятной прогрессии.В годовщину первого покорения Эвереста Sputnik Грузия вспоминает самые выдающиеся достижения, которые с ним связаны.

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