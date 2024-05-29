https://sputnik-georgia.ru/20240529/chto-oppozitsiya-poobeschala-prezidentu-gruzii-v-obmen-na-podderzhku-otvet-politologa-288170332.html
Что оппозиция пообещала президенту Грузии в обмен на поддержку? Ответ политолога
Что оппозиция пообещала президенту Грузии в обмен на поддержку? Ответ политолога
Sputnik Грузия
Оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили заключили сделку о том, что в обмен на ее поддержку, при условии победы на выборах, оппозиция большинством... 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T22:22+0400
2024-05-29T22:22+0400
2024-05-29T22:22+0400
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саломе зурабишвили
петре мамрадзе
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Слухи ходят, что оппозиция обещала ей, мол, мы придем большинством, а ты нам сейчас помоги. Придем к власти большинством и тебя изберем. И она пустилась во все тяжкие", – заявил Мамрадзе.Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых, это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.Позже Зурабишвили в своем видеообращении к участникам акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси выразила им поддержку и призвала готовиться к предстоящим парламентским выборам.А до этого президент призвала протестующих против законопроекта, который пока не вступил в силу, собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, саломе зурабишвили , петре мамрадзе, пресс-центр, видео, законопроект об иноагентах
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, саломе зурабишвили , петре мамрадзе, пресс-центр, видео, законопроект об иноагентах
Что оппозиция пообещала президенту Грузии в обмен на поддержку? Ответ политолога
Оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили заключили сделку о том, что в обмен на ее поддержку, при условии победы на выборах, оппозиция большинством голосов изберет Зурабишвили вновь на этот пост, считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Слухи ходят, что оппозиция обещала ей, мол, мы придем большинством, а ты нам сейчас помоги. Придем к власти большинством и тебя изберем. И она пустилась во все тяжкие", – заявил Мамрадзе.
Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых, это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
Позже Зурабишвили в своем видеообращении к участникам акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси выразила им поддержку и призвала готовиться к предстоящим парламентским выборам.
А до этого президент призвала протестующих против законопроекта, который пока не вступил в силу, собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.