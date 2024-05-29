https://sputnik-georgia.ru/20240529/gruzii-zakon-ob-inoagentakh-nuzhen-davno-tut-uzhe-mnogo-let-npo-kratiya---politolog-288169636.html

Грузии закон об "иноагентах" нужен давно, тут уже много лет "НПО-кратия" – политолог

Грузии закон об "иноагентах" нужен давно, тут уже много лет "НПО-кратия" – политолог

Sputnik Грузия

Еще 10 лет назад западные эксперты и ученые писали, что в Грузии "воцарилась НПО-кратия", поэтому закон об "иноагентах" стране был нужен давно, считает... 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T20:39+0400

2024-05-29T20:39+0400

2024-05-29T21:43+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

тбилиси

петре мамрадзе

оон

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1d/288169458_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_481ce6a74c81b31acb358c77e55f3a3f.jpg

Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Они писали, что есть влиятельные неправительственные организации, которые получают значительные деньги из-за рубежа и тратят их отнюдь не на благо Грузии, являлись инструментом в руках Саакашвили, а после – инструментом в руках "Нацдвижения", – заявил Мамрадзе.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" большинством голосов преодолела вето.C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, петре мамрадзе, оон, нато, совет европы, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео